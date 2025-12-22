媽媽買1物「吃到要洗腎」！他痛訴：市場、醫院都有人賣

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，揭露一起令人痛心的醫療詐騙案件。據原PO表示，其母親在路上遭陌生人搭訕，對方以關心身體健康為由，推銷號稱可改善病況的口服青草藥。該名母親誤信對方話術，購買並長期服用這些來路不明的藥品，最終導致腎功能嚴重受損，必須接受洗腎治療。

從原PO公布的照片顯示，這些所謂的藥品包裝極為簡陋。藥物裝在白色塑膠罐或牛皮紙袋中，外觀僅貼有手寫或蓋章的簡單標籤，標示服用時間與次數。值得注意的是，這些包裝完全沒有藥品名稱、成分說明，更缺乏合法藥品必須具備的許可證字號。

貼文曝光後隨即引發網友熱烈討論。多位網友指出，這類詐騙手法已存在多年，詐騙集團常在菜市場、醫院排隊看診區域或公車站等地點出沒，專門鎖定患有慢性疾病、急於改善健康狀況的年長者。有網友直言，這些詐騙者利用長輩對健康的焦慮心理，讓他們抱著最後一線希望嘗試這些來路不明的產品。

衛生福利部食品藥物管理署對此特別提醒，根據現行法規，合法藥品必須在標籤、說明書或包裝上清楚標示藥品名稱與許可證字號，並詳列主要成分及含量、用法用量、主治效能或適應症、副作用、禁忌事項及其他注意事項。此外，還需標示廠商名稱及地址、製造日期、有效期限或保存期限、批號等重要資訊。

衛福部強調，民眾切勿透過來路不明的管道購買藥品。購買到偽藥不僅浪費金錢，更可能對身體造成無法挽回的傷害。建議民眾若有用藥需求，應前往合法醫療院所就診，或至領有藥商許可執照的藥局購買，確保用藥安全。

