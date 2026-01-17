媽媽躲起來騙她「女童找嘸人崩潰暈倒亡」？舅舅怒揭真相：根本沒躲起來

大陸中心／黃韻璇報導

女童找不到媽媽，在大街上崩潰暈倒送醫不治。（圖／翻攝自鳳凰網）

近日中國網路上流傳一段影片，影片中事發地點在湖南，一名母親和丈夫離婚，在和女兒短暫相聚後要將她送回前夫家，就怕女兒不讓自己離開，故意躲起來。女兒發現媽媽不見後在街上撕心裂肺哭喊，最後竟因情緒激動暈倒猝逝。然而事件曝光引發熱議後，女孩的舅舅發聲，稱網路上流傳的影片遭剪輯配音，女孩媽媽當時並沒有躲在車後。

據中國媒體《鳳凰網》報導，這起事件發生在中國湖南，9歲女童在父母離婚後和父親一起生活，近日被媽媽接出門遊玩要被送回家前，媽媽深怕女兒捨不得自己不願意回家偷偷躲起來。女兒發現媽媽不見後在街上哭喊追著找，因情緒激動暈倒，送醫仍回天乏術。女童的姑姑表示，孩子並無病史，死因是心源性休克，「但凡孩子媽不要跑那麼堅決，回頭看一眼悲劇都不會發生」。

不過據《紅星新聞》17日報導，去世女孩舅舅全先生的舅舅出面回應，他表示，部分網路消息與事實不符，監視原本的影片中並沒有哭聲，強調現在網路上流傳有哭聲的影片是遭到事後配音，並不是小孩的原聲。

女孩的舅舅還原事發經過，透露這起事件發生在今年1月11日，當時孩子的媽媽在幾百公尺外的一家超商門口坐著，在那不斷打電話想聯繫孩子，根本沒有像網路上所流傳稱她躲在車後，強調「孩子媽媽根本沒有躲在車後面」。

女孩的舅舅曝光事發當天孩子媽媽與孩子爸爸的聊天記錄。（圖／翻攝自紅星新聞）

女孩的舅舅同時曝光了事發當天孩子媽媽與孩子爸爸的聊天記錄，當時孩子的爸爸表示女孩已經回去了，她才放心離開。舅舅表示，過世女孩父母因感情不和已分居多年，不過還沒離婚，因上學原因女孩平常和男方一起生活，寒暑假時會被接到女方家，他直言「我們自己也很心痛，不管有沒有錯，我們不想去爭辯」。

