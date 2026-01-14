媽媽躲起來騙她⋯9歲女童撕心裂肺追喊 找嘸人「崩潰暈倒喪命」

大陸中心／林昀萱報導

女童找不到媽媽，在大街上崩潰暈倒送醫不治。（圖／翻攝自鳳凰網）

中國湖南一名母親和丈夫離婚，在和女兒短暫相聚後要將她送回前夫家，就怕女兒不讓自己離開，故意躲起來。女兒發現媽媽不見後在街上撕心裂肺哭喊，最後竟因情緒激動暈倒猝逝。

根據陸媒《鳳凰網》報導，這起事件發生在中國湖南，9歲女童在父母離婚後和父親一起生活，近日被媽媽接出門遊玩要被送回家前，媽媽深怕女兒捨不得自己不願意回家偷偷躲起來。女兒發現媽媽不見後在街上哭喊追著找，因情緒激動暈倒，送醫仍回天乏術。

女童的姑姑表示，孩子並無病史，死因是心源性休克，「但凡孩子媽不要跑的那麼堅決，回頭看一眼悲劇都不會發生」。這起事件也讓網友看了相當悲痛，忍不住感嘆：「好想哭，太慘了」、「心碎了」、「可憐的孩子」。

