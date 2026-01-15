媽媽躲起來…中國9歲女童焦急痛哭找嘸人 竟「倒地休克」猝死

女童找遍停車場找不到躲起來的媽媽，一時情緒激動休克倒地，送醫不治。翻攝網路



中國湖南一名9歲女童，父母離異後跟著爸爸住，1月11日媽媽接女兒出去玩，送女兒回家時擔心女兒捨不得分別，媽媽便躲了起來，思念媽媽的女兒哭著追了出來，在附近繞了許久卻找不到人，一時情緒激動，竟休克倒地，送醫不治。

根據陸媒報導，湖南9歲女童長期跟爸爸一起生活，近日媽媽一如往常將孩子帶出門玩耍，還買了很多禮物給孩子，把女兒送回家後，擔心女兒捨不得離開，便偷偷在一輛車後面躲藏起來。女兒發現媽媽不見了，驚慌地四處尋找，在停車場繞了好幾圈，邊走邊哭喊「媽媽」，最後竟暈倒在地，送醫搶救仍不治身亡。

女童的姑姑接受採訪時表示，孩子沒有病史，因太過激動導致心因性休克喪命，「但凡孩子的媽不要跑得那麼堅決，回頭看一眼，悲劇都不會發生」。網友則不以為然，認為都送到父親家門口了，爸爸也應該負起責任。

