媽媽迷上國小男老師！傳訊騷擾「我剖腹產那裡很緊」 對方嚇壞提告下場出爐

學生媽媽迷上國小男老師，傳訊騷擾。（示意圖；freepik）

苗栗1名媽媽，愛上孩子國小的1名男老師，狂傳訊息轟炸，不乏情色內容，稱對方是自己性幻想對象，男老師不堪其擾報警，最後這名媽媽因跟騷罪遭判拘役30天。可以易科罰金。

家長愛上他！ 國小男教師不堪其擾

根據判決書，阿建（化名）任教於某國小，45歲小雪（化名）則是學生家長，小雪因此喜歡上阿建，2024年4月起開始狂傳訊息及打電話給他，甚至被封鎖後還用他人帳號傳訊息道歉。

預付卡查不到來源？ 她大膽傳訊性暗示

小雪後來認為，預付卡不易被查到是誰傳的「我可以更大膽直接的告訴你我想說的話」，頻頻傳簡訊騷擾阿建，言語中充滿挑逗，說阿建是她性幻想對象，諸如「前任和現在很多年沒有X的都說我的胸部很大，我的敏感帶也是在我的胸部」「我想緊緊的夾住你，不讓你離開我裡面，我是剖腹產，陰道還是很緊實」「我要吻遍你的上膛，讓你知道我有多想念你渴望你。」等。

同日短短3小時內，小雪連傳10封簡訊轟炸阿建，後續還打電話給他，最後阿建不堪其擾，向警方報案，儘管警局發函告誡小雪，但同年9月她在傳訊息給阿建，最後阿建再次報警。

小雪坦承有傳上述訊息給阿建，但不認打電話給阿建，還辯稱她手機很舊，只是「記錄心情」存在草稿，因接獲警方通知才不小心傳出去，全案經檢方偵辦後依違反跟蹤騷擾防制法起訴。

苗栗地院簡易判決認為，小雪已是成熟成年人，卻不理性處理私慾，持續騷擾男方導致對方承受極大心理壓力，但考量小雪後來坦承犯行，以犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項跟蹤騷擾罪，處拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算壹日。

