媽媽開竅「斷捨離」捐衣了？黃大米傻眼：一大袋全是我的！最爽快斷捨離

記者許雅惠／台北報導

作家黃大米想捐衣服給無家阿嬤，沒想到媽媽響應捐出一大袋，卻全是黃大米的衣服（示意圖／取自unsplash）

知名作家黃大米最近在臉書分享一段爆笑又暖心的經歷，意外掀起網友熱議。她原本想替公園裡的無家者阿嬤送上保暖外套，便向媽媽詢問家中是否有久未穿、可以捐出的衣物。沒想到媽媽最後整理出一大袋衣服，打開一看卻讓她瞬間傻眼，袋子裡全都是「她自己的衣服」！

黃大米表示，當時媽媽其實拿出好幾件塵封已久的外套，但左看右看就是捨不得，最後還是通通放回衣櫃。於是她只好先拿自己的外套去送給阿嬤，並拍下阿嬤穿上後的照片傳給媽媽，媽媽當下還露出被感動的反應。

沒想到隔天媽媽突然像「開悟」般，一口氣整理出滿滿一袋「可捐衣物」。黃大米心想：「媽媽終於懂得斷捨離，也懂得助人的快樂了！」結果下一秒拆開袋子，才發現裡頭竟然沒有一件是媽媽的衣服，清一色都是她的衣服，讓她哭笑不得直呼：「原來最爽快的斷捨離，就是幫別人斷捨離！」

這篇貼文一出，讓網友笑翻，留言區瞬間變成大型共鳴場：「丟別人的東西都超快、丟自己的會猶豫半天」、「難怪整理師都很快樂」、「媽媽的大愛，是完全捨得女兒的衣服」、「有一種捨得叫媽媽覺得你捨得」、「我大掃除也最快丟別人的」、「媽媽太可愛了」、「換個想法，你又可以買新衣服啦！」

想捐保暖衣物送無家阿嬤！媽媽整理出一大袋竟是「幫女兒斷捨離」（圖／翻攝自黃大米FB）

