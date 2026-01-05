媽媽離世！小嫻奔醫院道別…下秒忍淚演出舞台劇：妳女兒很棒
【緯來新聞網】藝人小嫻（黃瑜嫻）近年移居屏東體驗新生活，不僅重返校園念大學，還挑戰跨界擔任音樂劇導演及女主角。不料，她昨（4日）深夜沉痛發文，透露媽媽離世的消息，由於還有工作在身，在醫院與媽媽最後告別後，馬上強忍悲傷上台完成音樂劇演出，讓人心疼。
小嫻透露媽媽過世的消息。（圖／翻攝自小嫻臉書）
小嫻昨天在臉書發文，宣布媽媽離世的噩耗，她在上禮拜在期末考和劇場演出的緊湊行程中，接到爸爸的電話，立刻焦急趕回醫院，和媽媽做最後道別，之後忍住悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出，坦言那段時間的心情起伏，到現在想都不敢想，雖然外表看起來沒事，但心裡的痛很傷身體，目前正試著學習和悲傷共存。
回想這些日子，小嫻在醫院好好與媽媽道別及感恩：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」告別術結束當天，從雲林開車南下到恆春文化中心劇場館，隨即上工進入導演狀態。
首次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角，小嫻非常清楚一部劇會成功，絕對不是一個人的功勞，而是所有人共同努力的成果，「你們每個人付出的所有心力，都值得讓大家成為主角」，如果沒有團隊、沒有所有台前幕後演職員一起努力，這部《唱吧！唱吧！恆春女子》音樂劇不會有這麼好的票房和口碑。
小嫻坦言，要在同時間顧好學業、琢磨好自己的角色（要演要唱要跳）、做到導演該俱備的方方面面、同時又要照顧好自己的身心，真的很不容易，不過她很驕傲自己成功了，「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」她將這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的人，「我們都不孤單」。
