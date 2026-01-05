媽媽驟逝！小嫻辦完告別式「隔天忍痛繼續排音樂劇」：媽媽，我完成了

藝人小嫻（黃瑜嫻）4日深夜在社群平台發文，證實母親離世的噩耗。令人心疼的是，母親病逝期間，正值她期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》密集排練、演出的關鍵時刻，小嫻在加護病房完成最後道別後，隨即回到劇場完成演出，選擇在悲傷中撐住舞台責任。

近年定居屏東恆春的小嫻，重返校園就讀國立屏東大學音樂系，同時首度挑戰音樂劇導演、共同編劇與女主角的三重身分。她在貼文中寫下：「在我挑戰音樂劇導演兼女主角的演出前，我面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊、多悲傷，還是要打起精神堅持下去，全力完成！」

小嫻首次擔綱音樂劇導演兼女主角，卻驟然遭逢母喪。（圖片來源：小嫻 （黃瑜嫻））

小嫻回憶，上週正值期末考與劇場演出行程最緊湊的時候，突然接到父親來電，得知母親病危。她趕回醫院時，醫護人員正全力搶救，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象，讓我有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩。」

在加護病房裡，她緊握母親的手，向母親傾訴最後的話語：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

處理完母親的告別式後，小嫻當天便從雲林開車南下恆春，進入劇場繼續排練與技術整合工作。她坦言，那段時間外表看起來沒事，但心裡的痛其實非常傷身體，「悲傷的情緒本來就會來來回回，我現在正試著學會跟它共存。」

小嫻忍痛完成音樂劇演出。（圖片來源：小嫻 （黃瑜嫻））

《唱吧！唱吧！恆春女子》是她人生第一次擔任音樂劇導演、共同編劇與女主角，「我非常清楚知道一部劇會成功，絕對不是一個人的功勞！這是所有人共同努力的成果。」小嫻逐一感謝製作人李欣蓉、編劇施百俊及所有台前幕後工作人員，並感性表示，正是大家的陪伴，才能讓她在悲傷中完成這段舞台旅程。

隨著演出順利落幕，小嫻終於能對天上的母親喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」她也寫下，這場演出不只獻給母親，也想送給所有正在經歷、或曾經經歷失去的人，「我們都不孤單。」

