媽媽一天吃5個便當「身材大走鐘」！馬國賢狂嫌棄傷透她心 急澄清背後原因

馬國賢澄清是擔心媽媽身體，並不是嫌棄。中天提供

節目《綜藝OK啦》明（21日）晚9點播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」，藝人馬國賢媽媽不滿產後身材走樣被嫌棄：「他上小學有一年母親節，我說媽媽是不是要去？他說：『媽，妳長這樣算了吧！』他找奶奶去，因為她是旗袍美女，我照鏡子也覺得可能會給他丟臉。」

嫌媽媽走鐘太誇張 馬國賢嘆是擔心身體出狀況

馬國賢聽了急忙喊冤：「我有看過我媽跟我爸的結婚照，真的很漂亮，但婚後走鐘的太誇張，隨著我媽身材越來越腫，我爸話越來越少、每天鬱鬱寡歡，我一度以為我爸憂鬱症。」

馬國賢擔心媽媽身體出狀況：「我跟我媽去拍戲過，真的很辛苦，大、小箱子不停地搬，她用勞力換金錢，那付出勞力時，要稍微吃多一點是可以體會的，但吃到5個便當我就覺得有點太誇張，後來她真的因為吃太多吃出病來。」



