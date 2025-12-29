媽媽，我們的島嶼有魔鬼嗎？

我認識夏曼．藍波安不算很久，每次見面或相聚，總是感覺到他外表顯得謙遜的內裡，有一個堅強也碩大的主體，魂魄一樣地漂浮來去。這個主體是一個有著高度自尊與自重的生命靈魂，一個以目光清晰凝視著宇宙的脈動，內心懷抱著崇敬與感恩的心緒，同時帶著些許浪漫主義的獨行意志，在終於躑躅過現代性的鋪地炭火後，決定返回生養自己的地方，回頭省思生命意義何在的勇敢靈魂。

我們偶爾會相約在熱炒店喝啤酒，交換著一些流暢如雲的話語，斷續聽他說起有人正在拍攝他的紀錄片，也聽他說著和兒子正進行的造舟計畫。他試圖清淡的帶過去，我卻感覺得到某種伴隨不去的深沉意涵，像是他已然從那個幻想著必要雲遊四海的強壯男人，逐漸轉身思慮起如何能為生命畫下一個完整圓圈，因為這正是銜接他與達悟人家族、蘭嶼，以及無際太平洋的生命臍帶。

然後，聽說影片拍好了，片名引用了他的書名《大海浮夢》。

首映那夜，我坐在夏曼．藍波安旁邊，另一側是他最鍾愛的兩個女兒，製作團隊蓄意不讓他先看到影片內容，有些想安排驚喜與意外的意味。夏曼全程專注看著影片，彷彿正看著關於別人的陌生紀錄片，偶爾靠過來和我低語幾句，譬如他看到父親與年輕的自己竟然出現在老舊的黑白影片一起造舟，父親無法回答拍攝者的漢語問話，他在其間扮演翻譯的中介者，會輕輕驚呼著：「他們怎麼有這些影像啊！」

而當他筆下的老海人洛馬比克出現時，我似乎感覺到他身體的忽然悸動，這是他依舊深愛著的那些達悟族「遊蕩者」與「邊緣人」。夏曼親眼觀看著這些本是可敬優美的生命靈魂，卻如何在達悟族人集體被教育成「文明人」的過程裡，無因地就被時代無情碾踏與羞辱過去，這是他一生不斷思索的生命困惑所在。

是的，夏曼．藍波安自幼年起，就確認自己要成為一個有尊嚴的「文明人」，然而這個強大的目標，也隱隱暗示著他必須與自身的「野蠻人」印記，做出無情決裂的必然態度。也就是說，他必須鄙棄自身所從出的文明，並積極地將他人所賦予的文明標誌，迅速地裝扮上身。

夏曼．藍波安的人生所以艱苦掙扎，正就是這樣不斷擺盪的反覆驗證過程。

然而，影片出乎我意料外的平靜與優美，導演選擇從側面紀錄著夏曼．藍波安與兒子造舟的過程，沒有太多的言談與理性剖析，反而不斷帶引我們閱讀他書寫的文字片段，交織著平淡真實的此刻生活，以及懷抱有如使命承傳的父子造舟過程，並時時對照逐漸逝去達悟文明的點滴過往影像，幾乎是連串無聲也寂靜的哀嘆。

影片最後以近乎詩意的敘述，無憂無喜地緩緩結束，我轉臉去看夏曼．藍波安的表情，試圖閱讀出什麼情緒與訊息。我問他：「你喜歡嗎？」他沒有直接回答我的問題，就說：「怎麼這麼短呢？」我告訴他影片其實完全不短，我們覺得怎麼就倏忽而逝，恰恰證明了這影片的美好與真實，夏曼同意的點著頭。

我十分喜歡這影片，也能感受到導演選擇以父子造舟作為敘事主脈絡的用心，就是捨棄了對於夏曼．藍波安在生命歷程裡，其實更能勾引他者情緒共鳴的身心曲折捕捉，反而用一種海洋般的壯闊與包容，輕快地掠過去這樣波瀾的一切，就單純地訴說著從第一日的父子上山伐木，到五百多日後下水儀式的同歡，也見證兩個父子的合作，與一個文明的承傳，可以是如此的簡單與不容易。

夏曼．藍波安在影片中的身影令人難忘，他像那個獨力扛起即將滾落山谷巨石的男孩，不忮不求地傳達出他對達悟文明或將受難的擔憂，也藉此指出來更大的問題，即是人類在現代性盲目追逐的過程，如何地殘害著自身與他者，卻渾然沒有自覺的事實。

這樣的省思，其實早就是現代文學不可避免的核心議題，也是關於所謂的「文明人」，如何理所當然地教化著「野蠻人」的慘痛歷史。而且，不管是從一個世紀前康拉德的《黑暗之心》，到當代柯慈的《等待野蠻人》或是《恥辱》等小說裡，對於這樣高舉著現代文明的名號，卻不斷壓迫及摧毀其他既有文明的作為，已然是文學創作者不可迴避的良心審視處。

夏曼．藍波安以他的文學書寫以及身體實踐，長期地一肩挑起漢語文化裡相對缺乏的省思，尤其他必須使用相對強勢也不熟悉的他族語言，來敘述自身文化近乎失語的被壓迫狀態，其中交織的複雜與矛盾，必然更是難於與外人道的艱辛不易。

這也是夏曼．藍波安最後決定離開不身屬的文化與社會環境，回返到自己真正的家鄉，並攜手兒子承傳起達悟文明裡，具有高度象徵意義的造舟過程。影片也以仿似不經意的鏡頭，看過去那些揚棄了傳統的木舟，選擇以現代船艇去捕捉到大量魚獲的人，隱約對照著夏曼．藍波安某種無言的感嘆與唏噓。

不知為何地，我會想起來聖經的浪子回家隱喻，夏曼．藍波安自然是那個浪子，他的離家與返家同樣引人深思。而他們父子三代接續伐木造舟的故事，更讓我想到另一則諾亞方舟的啟示，都同樣承載著面對即將襲來的大洪水，文明是否得以延續的使命與責任。

《大海浮夢》有許多文句的引用，都能打動我的心思，其中引自《大海之眼》的幾句對話，尤其讓我過目後深深不安：

「媽媽，真的有魔鬼嗎？在我們的島嶼。」

「當然有。齊格瓦。」

「你曾經看過魔鬼嗎？媽媽。」

「你就把它放在心裡休息。」 （夏曼．藍波安文學紀錄片《大海浮夢》於2026年1月9日起全台上映）