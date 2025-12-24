媽媽48歲再婚驚懷二胎！周雨彤陪產竟跟醫生搞曖昧

周雨彤（右）在《180天重啟計劃》竟成看護幫媽媽安胎。（中天娛樂台提供）

周雨彤與不少男神合作過，包含《春色寄情人》李現、《愛情而已》吳磊、《當愛情遇上科學家》劉以豪、《半熟男女》陳昊森等，讓她冠上「男神收割機」美名，新戲《180天重啟計劃》，搭檔影后吳越組「最強母女檔」，開啟一場180天爆笑又催淚的陪產故事，該劇不僅聚焦在母女關係，更細膩描繪女性成長、職場困境、再組家庭等議題。

該劇透過兩個時空的敘事手法，交織出母女之間動人的故事，其中，周雨彤在劇中挑戰一人分飾兩角，不僅要演懷揣夢想，卻不斷被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，更要詮釋自己母親「吳儷梅」年輕時的模樣。

廣告 廣告

周雨彤（左）《180天重啟計劃》與劉暢飾演的婦產科醫生「徐文斌」有曖昧。（中天娛樂台提供）

談及不僅要演女兒，又要演自己的媽媽，周雨彤坦言相當困難，更笑稱會接演「吳儷梅」年輕版是被導演連拐帶騙，「導演原本說只有幾場戲，但後來全劇本下來大概兩百場」，但因為當下已經接近開機，所以讓周雨彤只能硬著頭皮拍。

她更感嘆道，「我感覺我演了兩部劇，一開始我覺得有一點難，因為要演媽媽又要演女兒，我自己有一點分裂」，她很感謝吳越在這段期間給了她很大的幫助，「越姐跟我說『妳不要把「吳儷梅」當成我來演，妳不要模仿我，妳只要演年輕的「吳儷梅」』，越姐有時候沒有戲，她也會在旁邊看然後跟我交流」，此舉讓她由衷感謝。

周雨彤（上）在《180天重啟計劃》竟成看護幫媽媽安胎。（中天娛樂台提供）

《180天重啟計劃》除了有母女之間感動人心的故事之外，也有許多誇張、好笑的劇情，成為劇中一大看點，首集母女竟在醫院的婦產科相遇，一邊女兒「顧雲蘇」正和男友鬧分手，希望不要懷孕，另一邊母親「吳儷梅」正與第二任丈夫感情甜蜜，期待迎接新生命，母女間形成強烈對比，最後「顧雲蘇」並沒有懷孕，只是虛驚一場，卻沒想到年近50的母親居然真的懷孕，更不顧一切決定把孩子生下來，讓她不得不貼身陪在母親身邊，幫她安胎。

吳越談到此次飾演的「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了」，更表示這部戲對她來說就是一份禮物。

周雨彤《180天重啟計劃》飾演懷揣夢想的年輕編劇「顧雲蘇」。（中天娛樂台提供）

該劇有另外看點，就是重組家庭之間有趣溫馨的氛圍，由資深演員耿樂飾演的「李建雄」，過去相當喜歡「吳儷梅」，多年後都是單身的兩人決定再婚，「李建雄」不僅相當疼愛「吳儷梅」，更面對妻子因為懷孕而孕吐時，竟然患上「妊娠伴隨綜合征」，陪著妻子孕吐，讓人看了覺得既甜蜜又好笑。

還有另外一場戲，「顧雲蘇」與母親的婦產科醫生搞曖昧，卻意外得知男方的前妻居然是乳房科醫生，於是全家人分別去掛號看診，想要一窺情敵的樣貌，並刺探敵情，一家人展現出荒唐又溫馨的感情，讓人相當稱羨。該劇24日起周一至周五晚間9點在中天娛樂台播出。

更多中時新聞網報導

學者促制度改革 推多元包裹支付

蔡康永拉小S回正軌 開心S媽被金鐘獎鼓勵到

葉丙成洩性平被害人個資 挨罰5萬元