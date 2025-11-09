媽媽72歲，退休金200萬怎麼規劃？專家：花2萬做1事，保本又每月穩領1萬現金流，手足誰也不必爭
原本是國文老師的十方，一場火災讓她從「沒本錢、數學笨蛋、看不懂報表」的月光族，決定徹底翻轉人生。她苦學理財，歸納出一套「菜市場理財法」，11年內讓資產暴增5千萬，實現財富自由，成為「科技業富太太」。
沒想到中年再遇變故，47歲丈夫因病提早退休，她又從暢銷作家變成陪夫刷馬桶創業的老闆娘。如今，經歷無數次跌倒又站起來的她，在臉書開放提問，幫為錢所困的讀者解惑。
有天，一位網友問：「我媽72歲，有200萬，我該怎麼幫她安頓這筆錢？」
這筆錢讓全家都焦慮。放銀行怕貶值，投資怕風險，若生病醫療費從哪來？錢該放誰那裡？誰能動用？
十方給了她兩個建議：既能保本、讓錢長出現金流，又能避免手足撕破臉……
媽媽的200萬，如何安頓？
「我媽72歲，有200萬，我該怎麼幫她安頓這筆錢？」
這是最近一位叫淑卿的讀者寫信給我的問題。
她說，這筆錢讓全家都很焦慮。媽媽年紀大了，放銀行怕貶值，投資又怕風險。若將來生病，醫療費從哪來？錢要放誰那裡？誰能動用？
一個家庭，為了「媽媽的200萬」，感到很不安。
讓200萬成為生生不息的退休現金流
我給她的建議有兩點，讓錢能「長出現金流」，又不讓家人撕破臉。
① 辦 「意定監護」
在想好怎麼「保本」前，先保證這筆錢不會「鎖死」。
先花2萬塊，請律師幫忙寫一份「意定監護合約」，讓媽媽在合約裡，說清楚，萬一她臥床，誰能動用錢、誰能提領。
她的錢，才能拿來「救自己的命」。你們，才不會為了「誰要出錢」，吵成一團。
② 簽「安養信託」
剩下的 198 萬，你可以把它放進銀行，由銀行管。
你可以搜尋「安養信託」關鍵字，尋找辦理「信託帳戶」的銀行，跟銀行訂立契約，讓媽媽再說清楚：她的錢，要怎麼投資、未來怎麼花在自己身上、怎麼付療養費。
如果是我自己，我會把198萬這樣做：
●一半放在大盤 ETF（0050、SPY、VTI、VOO）
●一半放在 REITs（VNQ 或其他升息型資產）
這樣的投資組合，一年生息9萬。你可以月撥1萬給媽媽，很久很久都花不完。
我相信，只要做到「意定監護 + 安養信託」，這筆錢，就能安全、透明、不糾結。兄弟姊妹誰也不必爭，誰也不會被懷疑。
錢，不該成為家庭的戰場。
它應該是幫媽媽撐起老後安穩生活的盾牌。祝福每個為父母操心的你，都能用智慧，幫爸媽管好錢。
無價老年生活
對退休族來說，最重要的不是追求高報酬，而是能夠穩定領息、安心生活。只要股息殖利率能夠跑贏通膨，其實就已經足夠。
前面提到的大盤 ETF，是退休投資的好選擇。台股方面，0050 和 006208 是兩檔最具代表性的指數型 ETF；美股則有追蹤全球市場的 VT（Vanguard 全世界股票 ETF），以及對標標普 500 指數的 SPY（SPDR 標普 500 ETF）、VOO（Vanguard 標普 500 ETF） 等。
這類 ETF 採用的是「被動投資」策略，不挑個股、不抓進出點，報酬率接近整體市場表現，操作簡單、風險分散，特別適合不想盯盤的長輩族群。
到了頤養天年的階段，投資越簡單越好，生活也越單純越安心。只要準備好健康與老本，不必依賴子女的孝親費，一家人都能放心，這樣的老後生活，才是真正的無價。
作者簡介_李雅雯（十方）
台灣師範大學國文系博士，曾經擔任國文老師，後隨先生工作移居上海多年，今已返台定居。意外踏上理財之路，並成功致富的故事，不但獲《今周刊》封面人物報導，也在網路瘋傳，吸引廣大網友關注，並獲三立新聞台、東森新聞台等多家媒體專訪。現已財富自由提早退休，步入自我實現的第三人生，常現身財經新聞與節目，並專事寫作、演講、培訓課程。
本文獲作者授權轉載，原文刊載於此
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多
其他人也在看
普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone1健康2.0 ・ 5 小時前
尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月
林姓男子3年前因病過世且無子嗣，妻子陸續提領其銀行帳戶內300多萬，支付喪葬費後全匯入個人帳戶，遭大姑大伯提告，一審認妻...聯合新聞網 ・ 21 小時前
開放銀行全面升級 集保結算所再創開放金融新里程
為持續運用金融科技，提供市場更多元普惠的便利服務，集保結算所攜手第一銀行、華南銀行、玉山銀行與中國信託銀行（以下稱4家先導銀行），合作提供開放銀行第三階段「交易面資訊」服務（以下稱開放銀行3.0），即日起，投資人可透過「集保e手掌握」App，連結該等銀行操作台幣轉帳、活存轉定存及定存解約等3項交易服務，為我國金融市場打造嶄新的開放金融服務。為引導金融創新發展，提升金融市場競爭力，金管會於112年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」政策，將「繼續推動開放金融：推動第三階段開放銀行」列入具體之推動措施。集保結算所自110年4月便開始參與開放銀行第二階段（以下稱開放銀行2.0），迄今已與17家金融機構合作，透過財金公司之「開放API管理平台」，提供投資人透過「集保e手掌握」Ap ...台灣新生報 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 18 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 3 小時前
日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 20 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 23 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 17 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前