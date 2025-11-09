媽媽72歲，退休金200萬怎麼規劃？專家：花2萬做1事，保本又每月穩領1萬現金流，手足誰也不必爭





原本是國文老師的十方，一場火災讓她從「沒本錢、數學笨蛋、看不懂報表」的月光族，決定徹底翻轉人生。她苦學理財，歸納出一套「菜市場理財法」，11年內讓資產暴增5千萬，實現財富自由，成為「科技業富太太」。

沒想到中年再遇變故，47歲丈夫因病提早退休，她又從暢銷作家變成陪夫刷馬桶創業的老闆娘。如今，經歷無數次跌倒又站起來的她，在臉書開放提問，幫為錢所困的讀者解惑。

有天，一位網友問：「我媽72歲，有200萬，我該怎麼幫她安頓這筆錢？」

這筆錢讓全家都焦慮。放銀行怕貶值，投資怕風險，若生病醫療費從哪來？錢該放誰那裡？誰能動用？

十方給了她兩個建議：既能保本、讓錢長出現金流，又能避免手足撕破臉……

這是最近一位叫淑卿的讀者寫信給我的問題。

她說，這筆錢讓全家都很焦慮。媽媽年紀大了，放銀行怕貶值，投資又怕風險。若將來生病，醫療費從哪來？錢要放誰那裡？誰能動用？

一個家庭，為了「媽媽的200萬」，感到很不安。

讓200萬成為生生不息的退休現金流

我給她的建議有兩點，讓錢能「長出現金流」，又不讓家人撕破臉。

① 辦 「意定監護」

在想好怎麼「保本」前，先保證這筆錢不會「鎖死」。

先花2萬塊，請律師幫忙寫一份「意定監護合約」，讓媽媽在合約裡，說清楚，萬一她臥床，誰能動用錢、誰能提領。

她的錢，才能拿來「救自己的命」。你們，才不會為了「誰要出錢」，吵成一團。

② 簽「安養信託」

剩下的 198 萬，你可以把它放進銀行，由銀行管。

你可以搜尋「安養信託」關鍵字，尋找辦理「信託帳戶」的銀行，跟銀行訂立契約，讓媽媽再說清楚：她的錢，要怎麼投資、未來怎麼花在自己身上、怎麼付療養費。

如果是我自己，我會把198萬這樣做：

●一半放在大盤 ETF（0050、SPY、VTI、VOO） ●一半放在 REITs（VNQ 或其他升息型資產）

這樣的投資組合，一年生息9萬。你可以月撥1萬給媽媽，很久很久都花不完。

我相信，只要做到「意定監護 + 安養信託」，這筆錢，就能安全、透明、不糾結。兄弟姊妹誰也不必爭，誰也不會被懷疑。

錢，不該成為家庭的戰場。

它應該是幫媽媽撐起老後安穩生活的盾牌。祝福每個為父母操心的你，都能用智慧，幫爸媽管好錢。

無價老年生活



對退休族來說，最重要的不是追求高報酬，而是能夠穩定領息、安心生活。只要股息殖利率能夠跑贏通膨，其實就已經足夠。

前面提到的大盤 ETF，是退休投資的好選擇。台股方面，0050 和 006208 是兩檔最具代表性的指數型 ETF；美股則有追蹤全球市場的 VT（Vanguard 全世界股票 ETF），以及對標標普 500 指數的 SPY（SPDR 標普 500 ETF）、VOO（Vanguard 標普 500 ETF） 等。

這類 ETF 採用的是「被動投資」策略，不挑個股、不抓進出點，報酬率接近整體市場表現，操作簡單、風險分散，特別適合不想盯盤的長輩族群。

到了頤養天年的階段，投資越簡單越好，生活也越單純越安心。只要準備好健康與老本，不必依賴子女的孝親費，一家人都能放心，這樣的老後生活，才是真正的無價。

作者簡介_李雅雯（十方）

台灣師範大學國文系博士，曾經擔任國文老師，後隨先生工作移居上海多年，今已返台定居。意外踏上理財之路，並成功致富的故事，不但獲《今周刊》封面人物報導，也在網路瘋傳，吸引廣大網友關注，並獲三立新聞台、東森新聞台等多家媒體專訪。現已財富自由提早退休，步入自我實現的第三人生，常現身財經新聞與節目，並專事寫作、演講、培訓課程。

本文獲作者授權轉載，原文刊載於此

