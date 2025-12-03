媽寶男新境界？母帶大學生兒看泌尿科 醫得知真相超無奈 一票人笑翻
生活中心／王文承報導
隨著科技越來越進步，現代許多食品添加了「科技與狠活」，也因此引發民眾擔心長期食用是否會影響身體發育。許多家長更害怕孩子吃太多加工食品，導致生長受影響。泌尿科醫師顧芳瑜近日就分享一則案例，一位媽媽因為擔心大學生兒子的下體發育不良，特地親自陪同到診。他原以為對方尺寸偏小，沒想到褲子一脫，當場心想「根本是士林大香腸」，完全沒有任何問題；沒料到媽媽依然放不下心，甚至希望醫師開藥讓兒子「再發育一次」，故事曝光後，立刻引發網友熱議。
母帶兒看泌尿科 醫得知真相無奈眾人笑翻
顧芳瑜在社群平台《Threads》發文指出，這位媽媽焦慮兒子發育不完全，因此帶著已經大學的兒子來看診。他原本以為是典型的尺寸焦慮症狀，但當事人脫褲後，尺寸完全正常甚至偏優秀，讓他直呼「發育非常好」。然而媽媽卻仍不滿意，不斷追問：「真的嗎？我怕他輸給別人，大學會交不到女朋友…有沒有藥可以促進二次發育？」讓顧芳瑜哭笑不得。
貼文曝光後，網友們紛紛大笑留言，「爸爸到底是什麼等級？」、「應該是爸爸太大，小孩才被比較到不夠」、「我比較好奇爸爸的尺寸才對」、「媽媽到底平常都在看什麼規格？」、「士林大香腸都嫌小，那爸爸是巨無霸？」
不過，更多人對「媽媽陪大學生看泌尿科」感到震驚，「都大學生了…這真的還是媽媽嗎？」、「大學生還要媽媽帶來看這個也太怪」、「媽媽比兒子還焦慮」、「這不是兒子的問題，是媽媽的問題」、「交不交得到女朋友跟尺寸沒直接關係吧」，甚至有人直呼：「重點是大學了為什麼還會讓媽媽看？」
