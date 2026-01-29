「媽快死了！」台中土風舞師遭砍 求救訊息曝光

台中市大雅區今（29日）上午8時許發生割頸案。（圖／東森新聞）





台中市大雅區今（29日）上午8時許發生割頸案，一名63歲的李姓女子與35歲張姓男子疑似因為長期糾紛發生口角，張男竟持刀攻擊，導致李女有8處刀傷，現場留下大片血跡。

大雅警分局初步調查指出，李女為土風舞老師，當時在前往公園教課途中，疑因長期跳舞音樂聲響問題，與張男發生激烈口角，未料張男竟持刀朝李女猛刺，導致她左手臂、背部和額頭，共計8處刀傷，其中頸部傷口長10公分且深及氣管。

李女與張男在台中市大雅區龍善二街一處公園前發生糾紛。（圖／東森新聞）

李女強忍劇痛，手捂著不斷湧出鮮血的頸部四處求救，她先是衝進附近一處工廠求援，一邊求救一邊向民眾借手機撥打給丈夫和兒子，李女在電話中語氣虛弱地向兒子求救表示，「快點來，媽媽快死掉了」。

由於大量鮮血不斷滴落並沾染手機螢幕，李女還因擔心弄髒他人手機而不斷擦拭血跡，民眾見狀趕緊制止並要求她停止說話以防傷勢惡化，同時由另一間工廠的員工撥打119並協助加壓止血，救護人員趕抵時，李女雖意識尚清楚，但因頸部傷勢過重，送醫後已緊急插管搶救中。

據悉，張男行兇後並未躲藏，而是沿著附近小路翻牆走上國道一號，隨後在國道上遭到車輛撞擊，導致雙腿骨折重傷、意識陷入昏迷。警方獲報後已將張男送醫治療，目前由員警在醫院駐守進行戒護，待其清醒後再行偵訊。

