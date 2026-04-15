媽捐肝爸捐腎！罕病童1年內接力完成「肝腎雙移植」

12歲的許小弟出生4個月即確診罹患先天性肝臟纖維化及自體隱性多囊性腎臟病等多項罕病，肝、腎功能幾乎一出生就面臨停擺。在台大醫院醫療團隊協助下，許小弟於去年至今年短短一年內，先後接受母親捐出的部分肝臟與父親捐贈的腎臟，成功完成國際罕見的高難度兒童活體器官移植。台大醫院外科部副教授李志元醫師指出，這類一年內接連接受肝、腎移植的個案在成人中亦屬罕見，許小弟在跨科團隊縝密規劃下成功完成手術，標誌著重症兒童治療的新里程碑。

為救子備戰十年 雙親拚命減重養身接力捐官

許小弟的父母自孩子確診後便有心理準備，並達成「一人捐肝、一人捐腎」的任務分配。許媽媽感性表示，「給了孩子有缺陷，只好盡力去彌補」。為了符合捐贈標準，夫妻倆過去十年努力減肥並維持健康，許媽媽從65公斤減重至55公斤，有糖尿病史的許爸爸也拚命減下數公斤。由於最終檢測發現父親肝臟有基因小缺陷，故由母親先行於2025年1月捐出部分肝臟。許媽媽笑著回憶，這場接力賽是為了彌補孩子的先天缺憾，夫妻倆都展現了極大的決心。

克服體型差異挑戰 一年內撐過兩次大型器官移植手術

許小弟罹患的先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化及脾臟腫大，並進展至慢性腎臟病第五期。在2025年1月完成母親捐贈的活體肝臟移植後，許小弟的腎功能卻因病情複雜而急速惡化。考慮到剛換肝後無法進行腹膜透析，醫療團隊緊接著於2026年1月安排父親捐贈腎臟。

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「小朋友接受大人的腎臟是極大的挑戰。」李志元醫師強調，除了血管吻合外，如何在狹小的腹部空間中「關上腹腔」更是精密規劃的重點。所幸在跨專科照護下，許小弟已順利恢復並重返校園。

李志元醫師說，許小弟目前已大幅改善其健康狀況，但接下來的挑戰是器官移植後的服藥的順從性等等，像許小弟這樣的小病人而言，能否追上同齡孩子的發育狀況，也是未來的觀察重點。

台大腎臟移植突破1500例 醫籲支持大愛捐贈延續生命

台大醫院院長余忠仁表示，台大自1968年完成亞洲首例活體腎臟移植後，迄今累計案例已逾1500例，術後10年存活率達85%，居全國領先地位。

儘管活體移植技術成熟，李志元醫師提醒，國內器官來源依然匱乏，目前全台有超過8000人等待腎臟移植，等待肝臟移植者也有936人。呼籲社會大眾持續支持大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續。此外，許小弟未來的發育情況及長期服藥的順從性，也將是醫療團隊接下來持續追蹤與觀察的重點。

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