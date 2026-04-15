媽捐肝爸捐腎！罕病童1年內撐過「2次移植手術」 台大揭內幕

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記者蔣季容／台北報導

台大醫院於今年（2026）1月成功完成一例罕見且具高度挑戰性的兒童活體器官移植案例，一名許姓病童於一年內先後接受母親捐贈之部分肝臟移植，以及父親捐贈之活體腎臟移植，在台大醫院跨科整合醫療團隊的縝密規劃與照護下，歷經兩次重大手術後恢復良好，順利出院並重返校園。

台大醫院院長余忠仁表示，台大於1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，迄今腎臟移植累計案例已超過1500例，為全國最多。根據衛福部統計資料，台大醫院腎臟移植術後10年存活率達85%，高於全國平均77%，整體表現居全國領先地位。

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台大醫院外科部副教授李志元說明，12歲的許小弟弟罹患罕見疾病先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症（又稱Caroli disease），合併肝纖維化及脾臟腫大，同時亦患有自體隱性多囊性腎臟病（Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease, ARPKD），並進展至慢性腎臟病第五期，病情複雜且治療難度極高。

李志元表示，經台大醫院醫療團隊完整評估後，於2025年1月先行接受母親捐贈之部分肝臟進行活體肝臟移植手術；然而術後腎功能仍持續惡化，於2026年1月再由父親捐贈腎臟，完成活體腎臟移植。兩階段治療歷經精密規劃與嚴謹照護，最終成功挽救病童生命並大幅改善其健康狀況。

李志元提及，腎臟移植為末期腎臟病最理想的治療方式之一，不僅能顯著提升患者存活率，也能有效改善生活品質，減輕長期透析所帶來的身體負擔與心理壓力。然而，目前國內大愛器官捐贈來源仍有限，目前光是等待腎臟移植者就多達8000多人，等待肝臟移植者也有936人。

李志元呼籲社會大眾，持續支持與推廣大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續，為更多重症患者帶來重生契機。同時，在完善的醫療評估與保障機制下，也鼓勵符合條件的親屬進行活體器官捐贈，共同為提升國內移植醫療環境努力。

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