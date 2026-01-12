媽歎孩子放寒假「日夜顛倒又勸不聽」過來人給建議

部分大學已經開始放寒假，有網友也分享，家裡就讀大學的孩子正在放寒假，但因作息不規律，讓原PO坦言十分擔心，也對此感到十分焦慮，貼文一出，很快便引發熱烈討論。

有網友在論壇Threads發文，表示家裡就讀大學的孩子正在放寒假，但因為作息不規律，有時甚至會日夜顛倒，讓原PO相當擔心，坦言雖然曾試圖規勸孩子，但成效不彰，忍不住好奇其他過來人的經驗談「現在的孩子在寒假都晚睡晚起嗎？」、「勸不聽怎麼辦呢？焦慮的媽媽超…焦慮」。

有網友坦言能理解原PO心情「媽媽焦慮的其實是孩子的身心健康，這點我懂，日夜顛倒其實很傷身，以前做過夜班的我很瞭，每次我家大學生健康狀況又亮紅燈時，我就問是不是晚上又沒好好睡覺了...他也知道不好好睡覺就會惹病上身，但一陣子狀況好了，就又遺忘，媽媽真的好難」、「媽媽～您的焦慮我懂，好多家長也會跟我抱怨孩子的作息混亂，但…作息是可以調整的，孩子剛放假，先讓他體驗一下『度假感』，等臨近開學了，再提醒他調整作息就好，當媽媽的總是有操不完的心，辛苦了」。

也有網友勸原PO放輕鬆「請學會放手，並自己面對焦慮，別讓自己的焦慮影響別人的生活」、「不要管太多，該做的事有做就好，不然下次放假就不回家了，會待在租屋處」、「每個人生階段有不同的節奏與任務，不用焦慮」、「大學生作息不正常真的很正常，等到他出了社會就會調整成符合他工作的作息了」、「大學時期是我人生中唯一的放縱時光，拜託媽媽放寬心，因為開始上班後就會規律了」。

撰稿：吳怡萱





