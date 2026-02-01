媽求「與妳共渡餘生」…女兒不顧癌末母「領走百萬」法院依遺囑：給慈濟

社會中心／羅欣怡報導

台中婦人立遺囑遺產捐慈濟，女兒討「特留分」。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中葉姓婦人在女兒小茹（化名）5歲時離婚，也沒爭取扶養權，小茹跟著爸爸生活卻顛沛流離，輾轉送至育幼院成長至高中畢業。葉婦晚年罹患胃癌末期，小茹不願照顧親子關係疏離的母親，葉婦生前立下遺囑欲將百萬遺產全數捐給慈濟「做功德」，但卻遭小茹領走。法官審理後，認定葉婦遺囑有效，判決小茹除「特留分」外，須吐出132萬餘元歸還，完成母親遺願。

判決書指出，葉婦於2020年確診胃癌末期，希望女兒小茹來照顧自己，每個月會給小茹5萬元，也趁這機會修補母女間的空白，還親自寫信給女兒「我想念妳，希望與妳共渡餘生，陪(培)養母女感情...」

但小茹與母親見面後始終無意願同住，且強烈表示不欲負擔母親的醫療及後事處理等重大事項決策及責任，葉婦最後由友人照顧至臨終。

不過早在2012年，葉婦因篤信宗教並感念好友照顧，好友見證下親筆寫下遺囑，明確表示死後要將所有現金、退休金、保險金與車輛全數捐給慈濟功德會，「不留給女兒小茹」，葉婦離世後，小茹也一度表明不會繼承遺產，但卻私下領取葉婦名下的勞工退休金與多筆銀行存款。葉婦友人身為遺囑執行人，因此告上法院。

法官審理後認為，葉婦在遺囑中雖說不留財產給女兒，但也提及是因女兒「獨立、生存能力強」，並非認定其有重大虐待或侮辱情事，因此小茹並未喪失繼承權。

法院計算後，葉婦遺產總額約282萬元，扣除喪葬費與管理費後，小茹依法可領取二分之一的「特留分」。法院判決，小茹已領取的款項中，扣除其應得的特留分104萬多元後，餘款132萬5130元應返還給遺囑執行人。

