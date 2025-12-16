媽為1原因堅持「家中要有和室」 9年後她喊荒唐：都可以去住飯店了

不少人家中都有「和室」，內部一般都會鋪上木質地板或榻榻米。（示意圖／翻攝自pakutaso）

不少人家中都有「和室」，內部一般都會鋪上木質地板，下方也會墊高，通常會作為打地鋪使用。作家黃大米透露，她多年前買下新房給父母，母親對於裝潢唯一的要求就是必須要有和室，主要是讓親朋好友來作客時有地方可以過夜，如今9年過去，卻只使用了1次，讓她不禁感概「我花錢做和式木地板的錢，都可以招待客人去住飯店了」。

黃大米今天（16日）在臉書發文回憶，自己當時買下房子給爸媽住，母親對於裝潢唯一的想法就是「一定要有木頭通鋪」，也就是和室，於是她找來了木工師傅，做了把地板墊高的木頭通鋪，「對我母親來一代來說，做木地板就是要墊高，做木地板不墊高，就是浪費錢，唯有墊高才是超值又正確。」

她提到，母親之所以堅持家中要有和室，就是為了讓親朋好友來作客時，有空間可以打地鋪過夜，「我買這房子大概九年了，九年來只有一次客人來，打了一次通鋪。今天我突然覺得這事情很荒唐，我媽媽為了不存在的客人，準備了九年，我花錢做和式木地板的錢，都可以招待客人去住飯店了。」

黃大米表示，媽媽追求的是「賓至如歸」，一旦有客人來作客，最高級的招待就是要讓對方住在家裡，「這才是一家人，這才是誠意與心意」。她提到，由於房價太高，現在人的房子越買越小，因此客人也都不想留宿打擾，就算過夜也會選擇去住旅館，所以為了不存在的客人準備客房的情況，越來越少。

她說，自己會分享這個故事，主要是想提醒自己跟大家，「不要為了目前不存在的東西，準備太多，因為後來會怎樣，往往不是你當時的想像，事情就是碰到了，再來處理跟解決就好」，不要擔憂未來，做好現在，就有能力承擔未來。

