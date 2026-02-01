媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕

娛樂中心／林昀萱報導

47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。

孫協志先前過年曾下高雄與媽媽吃飯，孫媽「花格格」孫麗鈞出席演藝工會尾牙，談及近況透露近期都在做公益，被問及兒子婚禮表示並未受邀，仍大方祝福孫協志、夏宇童早生貴子，不過笑說不生也沒關係，這樣也是很好。

廣告 廣告

孫麗鈞出席演藝工會尾牙透露沒受邀兒子婚禮。（圖／記者趙于瑩攝影）

對於媽媽透露沒被邀請，孫協志31日現身電玩活動澄清「一定會（邀請），雙方的家長都會邀請」。至於過年是否帶妻子回高雄老家和媽媽一起度過，他則坦言目前沒打算，還在看狀況。提到蜜月地點，孫協志說去年12月才出國，基本上只要出國就感覺都像度蜜月，所以目前為止沒有任何出國計畫。

而之前多次被爆已經當爸爸，孫協志則說：「哪有這麼快？就順其自然，我們不管結婚登記或宴客都蠻靠感覺的，反正就是感覺走到哪就往哪裡前進，我覺得這樣會舒服一點，不會像是在意別人眼光或壓力一定要去完成甚麼事情，尤其今年蠻多身邊朋友都有些不太好的事情，所以我們也覺得只要健康甚麼都好」，透露兩人並沒有一定要生孩子，夏宇童也沒有凍卵計畫。

孫協志談婚宴籌備進度。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而陳漢典跟Lulu先前剛辦完婚宴，結果卻意外變成紅包公審大會，孫協志則認為包多少都是大家的心意，就算包1200也是，所以不會有多跟少的問題，「去計較這個有點太無理取鬧了，賓客想要給新人多少祝福，我想他們會自己衡量，不管是多少，我覺得都是最棒的選擇。」

更多三立新聞網報導

大掃除完6歲妹狂燒17天！檢查驚見「腦被啃出20個洞」 醫揭恐怖元凶

丁允恭「對不起我在辦公室打砲」 下句神轉折酸爆黃國昌

包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實

學霸變刺青+9妹！她自曝「16歲被持刀性侵」全場靜默 網心疼：一秒泛淚

