媽牌位前妹死兄獨活 「同母異父」哥清醒遭起訴

台中地檢署將陳男依加工自殺罪嫌起訴。翻攝自台中地檢官網



台中市北區今年3月傳出一起兄妹輕生案，52歲陳姓男子因生活陷入困境與感情因素，打電話給同母異父45歲林姓妹妹訴苦，兩人決定在母親牌位前共赴黃泉；最終林女身亡，陳男活了下來，被依加工自殺罪嫌起訴，將由國民法官審理。

檢警查出，已離婚的陳男今年3月15日因熱炒店生意差，加上感情因素心情不佳，到北屯區購物後傳簡訊邀妹妹林女見面，林女趕赴兄長家一同飲酒聊天，陳男隔天在母親牌位前清醒後，發現身旁妹妹已經失去生命跡象，葬儀社人員到場後報案。

廣告 廣告

林女相驗後驗出酒精及藥物，警方也在現場發現相關器具，檢方偵結認定，陳男因刑案、感情問題及生活壓力，涉犯「故意致人於死」行為，依加工自殺罪嫌起訴，後續將由台中地院國民法官審理。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

痛批粿粿出軌王子「吃人夠夠」 陶晶瑩心疼范姜彥豐：真的太刺激人

特斯拉車禍1死7傷！撞擊瞬間曝光「妻生日變尪忌日」

噁心對話全曝光！ 男檢察官摸鮮肉帥警慘賠336萬 被判「拔官」理由一次看