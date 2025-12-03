媽生病要妻照顧被嗆「自己媽媽自己顧」尪嘆當女生真好 家用費曝網炸鍋

一名人夫感嘆母親生病，要太太去照顧卻被嗆「自己媽媽自己顧」，但網友看到家用費炸鍋大罵。（示意圖：shutterstock／達志）

男女結婚後，往往因為價值觀不同導致分歧甚至離婚，近日就有一名人夫感嘆，自己媽媽前幾個月生病，行動不便，因此要妻子幫忙照顧，卻被對方反嗆「自己媽媽自己顧」，他表示家中沒房貸，自己每個月也給妻子4萬元家用，卻被這樣回，覺得當女生真好命，網友看到4萬家用後紛紛開轟。

人夫在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文「我覺得當女生很好，只要找一個有責任感的男生...」，他稱自己每個月給妻子約4萬家用，沒有房貸、保險，小孩國中了，補習費也是自己出，坦言給妻子的不算多，但也餓不死。前幾個月媽媽生病，請妻子去幫忙照顧一下，卻被回「自己媽媽自己顧」、「我媽生病也是我顧，你有幫忙顧嗎」。

原PO不滿表示，妻子說得確實沒錯，但她當家庭主婦有大把時間，而自己要上班賺錢，為何不能請她幫忙？因此忍不住嗆「不然你去上班，給我家用，我也想盡孝道」，反被酸媽寶男吃軟飯，感嘆「男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂」。自己想表達的是錢並非問題，而是一個家庭不就這樣分工合作？妻子也是自己上班賺錢的支持下，不用擔心家計才有時間去照顧媽媽，「這個家只是我的？太太沒責任？孩子沒責任？這種觀念怎麼教育孩？」

文章貼出後引起網友激戰，有部分匿名網友力挺：「那你別給家用，讓她自己去上班賺錢啊」、「支持，家人本就該互相支援」、「你以後什麼都AA來算，看她還敢不敢囂張」；但更多人痛批：「說白了不就是請不起看護，享用4萬打發讓太太包辦所有雜事」、「4萬包山包海？你有想過家庭主婦要打掃家裡、洗衣服，還要顧小孩，加上日常開銷包括三餐、水電費用、小孩零用錢，扣一扣根本所剩無幾了」、「想必你沒顧過家，不知道家庭主婦多辛苦」、「你的約4萬是多少？是3萬多還是4萬以上？太太大可以去上班就不只4萬」、「無知且無能的人才會委屈小家，成就大家」、「原來你對太太的看法就是雇傭關係，給錢就使命必達事吧」、「婚姻是合作關係，但沒有什麼是誰就應該做，你覺得太太很有時間，你有輪流打掃、洗廁所、洗曬衣服、收折衣服？小孩是輪流接？煮飯、洗碗也是一起處理？家用品採買也都是一起去？」、「若婆婆對媳婦不錯，相信媳婦也不會不肯幫忙，有沒有去了解你媽媽平常怎麼對太太的」、「我們幫家中長輩請煮晚餐的45分鐘300元，掃地半小時200元，其他保母費、接送費、照顧費加起來隨便都破4萬，你實際給太太有餘裕的錢最多快2萬，怎麼好意思抱怨」。

