媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

媽媽生病住院，丈夫請妻子照顧卻遭拒，他無奈發文訴心酸。（圖／AI示意圖）

「我知道男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」一位已婚男子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」匿名分享自身婚姻現況，引發網友熱議。他表示自己每月給太太約4萬元家用，雖非高額，但在無房貸情況下，他另負擔保險、補習費等開支，孩子目前就讀國中，生活尚稱穩定。然而，當他母親幾個月前生病時，請妻子協助照顧，卻遭對方拒絕，理由是「自己媽媽自己顧」。

該名丈夫坦言，妻子的說法在邏輯上無誤，對方也指出過去自己母親生病時也是她獨自照顧，但他質疑現況不同，「她有時間，我要上班啊！都不能請她幫忙？」在未獲妻子理解下，他無奈地提議：「那不然換你去上班，給我家用，我也想盡孝道！」沒想到妻子卻回嗆他是「媽寶男、吃軟飯」，令他感到身心俱疲。

貼文曝光後，不少網友留言聲援這名丈夫，認為夫妻本應互助、分擔長輩照護責任，「若你媽沒對她不好，我是覺得她這樣有點糟糕，不然就是請外勞，從給她的家用費扣一半」、「千萬不要離婚，不要把這種的放出來，一率建議AA，拿錢請外勞比較快」、「那就把她的家用停掉請看護，叫她去工作啊」、「花錢就好了，醫院都有配合的短期看護，也有一對多看護，長期直接請外傭，有什麼好吵的」。

也有另一派聲音出現，認為該檢視妻子與婆婆的真實相處，還有妻子在家庭裡的付出，才能下定論，「本來就是，你的父母關我們女人什麼事，她們有對我們好嗎」、「你平常真的沒有關心過她吧？不是給錢就可以讓她去做任何事」、「好像娶了太太就簽了終身奴隸契約，什麼都應該該做，媽媽又沒有養大媳婦又沒有照顧過媳婦憑什麼要求？」、「4萬給你的小家用的，你也沒幫她父母出半毛錢，憑什麼要叫你老婆顧」、「離了你才知道有沒有老婆差在哪裡！反正錢都你在付的。沒所謂！」

