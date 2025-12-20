媽男友變色狼！國中妹車內被「放倒」 跨坐強摸：幫我或硬Ｘ

社會中心／楊惟甯報導

國中妹被媽媽男友車內性侵未遂。（示意圖／Pexels）

新北市一名陳姓男子受女友委託，開車接送其年僅13歲的女兒返家，卻在路上色欲薰心，將車停靠在泰山區一處土地公廟前，不僅用言語羞辱少女，甚至跨坐、強摸對方私密處企圖侵犯。新北地方法院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪，判處陳男有期徒刑4年3個月。

判決書指出，113年8月17日上午，陳男駕車前往泰山區接送女友女兒前往林口住處，途中卻將車停在泰山大科路土地公廟前，開始詢問少女有無交過男朋友、有無發生過性行為等話題。

廣告 廣告

少女不願回應，陳男竟變本加厲，當眾嗆聲辱罵：「這麼愛給別人X，怎麼不給我X就好」，隨後接連逼問「我可以跟你做嗎」。見少女哭泣不語，陳男又語帶威脅說自己只給她2個選擇，「一個是你用手幫我用出來，第二個就是我硬上」。

眼見少女沉默不語，陳男直接無視她的意願，強行將副駕駛座椅背放倒，整個人跨坐在少女大腿上，隔著內褲撫摸其私密處、強抓胸並強吻。少女受到驚嚇不斷掙扎，並聲嘶力竭質問：「媽媽那麼信任你，你為什麼要這樣對我？」陳男見狀才悻悻然罷手，將少女載回家中。

由於當天接送時程比平常多出一個小時，少女母親直覺有異，先傳訊詢問女兒狀況，少女僅回「你什麼都先不要問」。直到返家後，少女對母親使眼色，最終母女在廁所透過LINE溝通，女兒才將驚恐過程全盤托出。

庭審時，陳男坦承有說出不當言語，但堅稱「沒有肢體碰觸」。辯護人也辯稱，除了少女證詞外無其他補強證據。但法官調閱少女在Threads上的貼文，發現她曾描述受害過程；且陳男被少女母親質問時，曾回覆「我有煞車」，法官認定，「煞車」一詞通常指「行動後及時停止」，若未碰觸何需稱煞車，認定陳男確有肢體侵犯行為。

法官考量陳男有竊盜、毒品、公共危險等多項前科，且身為被害人母親之男友，卻利用載送機會圖謀私慾，嚴重侵害少女身心健全，雖然事後已與家屬達成和解並負擔補習費用，但犯後仍未全面坦承犯行，最終量處4年3個月有期徒刑。全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

兄弟當面亂摸女友「壓床性侵」 男竟幫求情別報警：不想看他被關

細思極恐！張文砍人後「假裝逃生」 目擊者嚇：他被保護著撤離

性侵到大學！繼父蹂躪2繼女求：想回去照顧她們 法官「有悔意」改輕判

充值1.8萬不夠！71歲老翁想色色 急匯18萬「解鎖VIP服務」

