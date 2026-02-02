媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜

白沙屯媽祖南下進香擲筊結果，敲定4月13日出發。（圖：廟方提供）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出發，4月17日抵達北港朝天宮，4月20日媽祖返駕白沙屯拱天宮。

白沙屯拱天宮南下進香期程，由爐主向媽祖擲筊敲定時程。（圖：廟方直播畫面）

被視為國內最大規模盛事之一的白沙屯媽祖南下雲林北港朝天宮進香，去年創下近33萬名香燈腳報名隨行的歷史新高紀錄。廟方2日中午一點，依古禮由爐主向媽祖擲筊請示今年南下進香期程。擲筊結果訂於4月13日出發，4月17日抵達北港，4月20日返回白沙屯。擲筊過程廟方全程直播，吸引逾萬名信眾觀看。

白沙屯拱天宮管委會表示，今年媽祖南下進香全程8天7夜，擲筊結果一公布，立即有信眾指出回程是急行軍，但也有信眾認為南下進香大部分都是很「硬」的行程。廟方也公布今年報名進香於3月11日起開放受理，為期1個月。

白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香，已傳承約200年歷史，來回橫跨苗中彰雲林4縣市，近400公里徒步進香且行進路線不固定，全憑媽祖鑾轎引領，因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。（彭清仁報導）