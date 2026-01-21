媽祖單元劇北港朝天宮開拍 王中平"跨性別"演媽祖化身

中部中心／黃毓倫、林軒震、蔡松霖 雲林報導

媽祖單元劇如火如荼開拍，劇組來到北港朝天宮，舉行開鏡儀式，這回單元劇的媽祖化身很特別，是由男藝人王中平來飾演。王中平是虔誠的媽祖信徒，拜了一輩子的媽祖，心中自有媽祖的形象，他一度質疑自己能勝任角色嗎？看了劇本才知道，媽祖形象萬千，不拘泥於性別！

媽祖單元劇劇組工作人員，以及演員，來到北港朝天宮舉行開鏡儀式，上香祈福過程，包括廟方，還有雲林縣大家長張麗善也來了。這回媽祖化身，不是女演員來演出，而是資深藝人王中平擔綱演出。

演員王中平：「我也是一直都在拜媽祖，所以在我的內心裡面，媽祖是很鮮明的，當初找我演這一個角色，我在想說我可以嗎，不過我覺得，劇情它說服了我，因為媽祖的形象其實萬萬千。」

究竟什麼樣的形象與劇情，說服了王中平，願意跨性別飾演媽祖化身？





劇組出外景，來到北港朝天宮舉辦開鏡儀式。（圖／民視新聞）









演員王中平：「一個流浪漢，他也可以給我們一些啟發，也許他有他的善良跟他的智慧，我覺得這個是一個，很奇幻的故事，然後不會很八股。」

同台演出的演員陣容，還有徐千京、海裕芬等人，劇本內容以信仰走進現代生活為主軸，傳揚媽祖大愛精神。

雲林縣長張麗善：「暴力充斥的社會，我們希望透過一個信仰，讓大家秉持著媽祖的精神，有慈悲心有愛心有善心，那也有善念。」





雲林縣長張麗善也來逗熱鬧，與劇組一起上香祈福。（圖／民視新聞）









戲劇反映真實人生，雲林縣長張麗善也很期待戲劇播出，透過信仰，教化人心！





