中部中心／黃毓倫、林進龍、林子翔 台中報導

席捲全台、魅力無邊的女神媽祖，結合真人真事，改編單元劇，劇組來到豐原，舉行開鏡儀式，這回邀請黃湘婷，飾演媽祖化身，有別於溫柔形象的媽祖，黃湘婷以龐克造型現身，氣勢逼人，飾演千里眼、順風耳的演員，直呼老大說什麼就什麼，不敢造次！

劇組人員：「（1月）13日於豐原鎮清宮開拍，懇請媽祖千里眼順風耳將軍，以及眾神佛鼎力相助。」

單元劇劇組人員，來到豐原鎮清宮，虔誠上香，祈求開鏡大吉，好久不見的藝人曹蘭，也在劇中參一咖，這回單元劇敘述媽祖化為凡人，用智慧化解恩怨。號稱史上最帥的千里眼與順風耳將軍也來了！

廣告 廣告

戲劇台詞：「得也苦、失也苦，來，吃個巧克力甜一下，不吃。」





媽祖單元劇豐原開拍 黃湘婷飾演「龐克風」媽祖化身

單元劇媽祖在人間劇組來到豐原開鏡，藝人曹蘭也有"參一咖"。（圖／民視新聞）









演員王品澔飾演千里眼，與黃登楷飾演的順風耳對戲。兩人造型犀利，頂著大太陽出外景，彩妝師stand by幫忙補妝。不過，現場吸睛的可不只他們兩個，還有單元劇女主角黃湘婷，一身龐克造型，飾演媽祖化身，顛覆傳統媽祖形象！

演員黃湘婷：「她是一個狂野的然後外放的，然後不拘小節，然後很直來直往，你可以看到媽祖的慈悲，包含在一個人的，很狂野的外貌之下。」

演員王品澔：「老大（媽祖化身）說什麼是什麼，就是很龐克很狂野。」

演員黃登楷：「這次的老大，我也是不太敢說什麼，因為老大那時候，剛剛一出來穿著皮衣，我就...先不再吵鬧了。」





媽祖單元劇豐原開拍 黃湘婷飾演「龐克風」媽祖化身

千里眼、順風耳看到龐克媽祖現身，直呼老大說什麼是什麼！（圖／民視新聞）









媽祖左右得力護法將軍，千里眼與順風耳，笑稱看到龐克媽祖，不敢吵鬧造次，女神說什麼就什麼，眾人齊心演出，傳頌媽祖在人間行善的溫馨故事！





原文出處：媽祖單元劇豐原開拍 黃湘婷飾演「龐克風」媽祖化身

更多民視新聞報導

媽祖在人間"厚片吐司"開拍 喬湲媛凍齡演高中生

白沙屯媽祖香火迎回新北 蘇巧慧隨新北拱心宮謁祖進香

新北拱心宮元旦遊庄起駕 走訪地方祈求國泰民安

