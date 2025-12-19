媽祖嘉義市搭林鐵「神旅行」 今啟程上阿里山迎曙光





阿管處與新港奉天宮合作舉辦「阿里山神旅行‧抵嘉」活動，今天在嘉義市北門車站舉行登車儀式／嘉義市府提供

阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮首度跨界合作舉辦「阿里山神旅行‧抵嘉」活動，邀請「台澎金馬海神媽祖」首次搭乘阿里山林業鐵路「栩悅號」觀光列車登上阿里山。今天在嘉義市北門車站前廣場舉行登車儀式，沿途停靠鹿麻產、奮起湖，最後抵達阿里山，並前往受鎮宮駐駕安座，展開為期4天的阿里山神旅行。

登車儀式由嘉義市副市長林瑞彥、交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀、阿管處處長黃怡平及新港奉天宮董事長何達煌，在嘉義市北門車站護送來自台澎金馬的海神媽祖神尊登上栩悅號林鐵火車。

嘉義縣長翁章梁下午在奮起湖車站旁祈福區，會同觀光署長陳玉秀、奉天宮董事長何達煌參拜後，隨著媽祖搭上林鐵栩悅號，媽祖神尊一路從奮起湖出發至阿里山，並由翁章梁等人接駕於受鎮宮舉行安座儀式，預計明天一早在阿里山祝山觀日平台祈福看日出，盼傳達福嵎啟程，迎曦納福的意涵。

嘉義縣長翁章梁會同觀光署長陳玉秀、奉天宮董事長何達煌在奮起湖車站接駕參拜／嘉義縣府提供

媽祖搭乘林鐵抵達奮起湖車站／嘉義縣府提供

林瑞彥表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，阿里山鐵路是嘉義市百年的見證。這次阿里山神旅行是一次相當可貴的創舉，誠心感謝新港奉天宮媽祖的慈悲，大家在祂的帶領之下，結合台灣本島與各離島的媽祖，從通往阿里山的起點嘉義市，一起搭乘栩悅號登上阿里山，從海到山，庇佑所有的民眾永遠平安。

翁章梁表示，台灣近年面對極端氣候與各種挑戰，民眾心中難免不安，信仰在此時扮演著安定人心的重要力量，這次邀請「台澎金馬海神媽祖」搭乘阿里山小火車登山，不僅是歷史性的一刻，更代表我們誠心向神明祈求消災解厄、庇佑台灣風調雨順、國泰民安，也祝福嘉義這片土地平安順遂。

阿管處指出，本次安排6大主題活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」，「阿里山神旅行抵嘉」不僅是宗教信仰的盛典，更是振興觀光產業的重要契機，盼藉由媽祖的庇佑，為當地觀光注入新動力，並吸引遊客親身體驗獨特的自然景觀和豐富的文化底蘊。

阿管處表示，6大主題活動包括「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」及「山城老街．竹語寄福」特色活動，囊括祈福遶境、定點鑽轎、千人平安宴等獨特盛會。

此外，為讓更多遊客輕鬆規劃阿里山的旅遊行程，阿管處也將於阿里山easy



go電商平台上架「媽祖走過的遊程」，並推出一系列專屬的觀光行程，更便捷掌握媽祖的祈福路徑及阿里山的特色景點。

