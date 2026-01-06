媽祖園區建設再進一步 彰縣長王惠美赴苗迎回3尊石雕聖像

媽祖園區建設再進一步，王惠美赴苗栗迎回3尊石雕聖像。圖／彰化縣政府提供





為弘揚媽祖文化信仰，彰化縣伸港福安宮規劃設立「媽祖園區」，工程已於114年11月8日舉行動土典禮，園區未來將安置媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石雕聖像，打造彰化海線重要宗教新地標。為恭迎神尊回鑾，彰化縣長王惠美今（6）日率縣府團隊、福安宮主任委員曾添進及眾多信眾，前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區舉行迎回祝禱儀式，象徵媽祖園區建設邁入新階段。

這3尊莊嚴宏偉的石雕聖像，由寶成集團創辦人之一暨POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建慷慨捐贈。聖像以青斗石精雕細琢，法相莊嚴，未來將矗立於濱二路媽祖園區，與福安宮殿內媽祖神像相互輝映，展現媽祖「聞聲救苦、視察世間」的慈悲精神，預期成為彰化西濱廊道醒目的宗教文化地標。

王惠美表示，感謝蔡其建董事長拋磚引玉，捐贈珍貴聖像，促成媽祖園區建設向前邁進。福安宮也將出資1,000萬元，並持續籌措約2,200萬元建設經費，期盼社會各界共襄盛舉。園區完工後，將結合在地信仰、文化與觀光資源，帶動地方發展，造福更多鄉親。

蔡其建董事長表示，身為鹿港子弟，始終懷抱回饋鄉里的心願，得知伸港福安宮推動媽祖園區建設後，決定將原本規劃捐贈的3尊神像轉贈福安宮，盼以實際行動傳承地方文化、弘揚媽祖精神。感謝縣府與福安宮團隊的支持，讓這項兼具宗教與藝術價值的計畫順利推動。

民政處指出，伸港福安宮自清代創建以來香火鼎盛，是地方重要信仰中心。此次迎回石雕聖像，象徵信仰傳承的重要里程碑，未來媽祖園區將串聯周邊觀光景點，打造結合宗教、文化、休閒與教育的多元亮點，為地方注入新動能。

