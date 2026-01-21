媽祖在人間舉行開鏡祈福儀式

《媽祖在人間》朝天宮開鏡大吉，張麗善縣長：弘揚媽祖慈悲精神，社會更加安和樂利。（記者劉春生攝）

雲林縣長張麗善昨（二十一）日受邀出席《媽祖在人間》在北港朝天宮開鏡祈福儀式，與立法委員張嘉郡、北港朝天宮蔡??董事長、北港鎮長蕭美文、劇組團隊共同見證影像與信仰的正式啟程。張麗善縣長說，這不僅是一部影集的啟程，更是雲林信仰與當代影像文化連結的重要時刻。

媽祖是許多人心靈上的寄託、精神的支柱，北港朝天宮與土庫順天宮更是承載了數百年的歷史與人文。張麗善縣長表示，《媽祖在人間》這部短劇影集它不只拍故事，更記錄媽祖慈悲的精神如何在日常生活中陪伴、守護著眾生。

張麗善縣長也指出，面對現今五濁惡世、暴力充斥的社會，希望透過信仰，大家都能秉持著媽祖的精神，有慈悲心、愛心、善心、存善念，讓社會更加安和樂利。

北港朝天宮蔡??董事長表示，《媽祖在人間》就在朝天宮開拍，所有演員齊聚祈求媽祖庇佑，讓這部影集深入人間。有人說媽祖是觀音菩薩的化身，祂可以很接地氣的讓民眾得到感念。相信《媽祖在人間》，藉由百姓弘揚媽祖慈悲精神，開拍在媽祖護佑下，整個拍攝過程圓滿順利，工作人員平安。

立法委員張嘉郡也說，相信《媽祖在人間》未來能讓更多人了解媽祖慈悲為懷精神，也能鼓勵大家更有力量面對每天的挑戰。祝福《媽祖在人間》收視長紅，感動非常多觀眾朋友，讓更多人了解媽祖的精神。

北港鎮長蕭美文表示，媽祖就像我們的母親，在日常之中給予我們智慧與力量。北港朝天宮每年到訪香客人數多達數百萬，「北港進香」與「迎媽祖」更已登錄為國家重要民俗資產，相信媽祖慈悲遠播，這部片一定能夠長紅。

藝人王中平指出，從小拜著媽祖長大，想不到有一天能有機會能成為媽祖的化身。從每年3月迎媽祖遶境徒步，當中都能看到媽祖以千千萬萬的化身，呈現令人感動的故事。非常榮幸這次能夠演這部戲，團隊都很熱血沸騰，也希望透過這部戲，將媽祖的受眾年輕化，讓大家都喜愛。