《媽祖在人間》北港朝天宮開鏡 弘揚媽祖慈悲精神

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】短劇影集《媽祖在人間》「北港朝天宮」單元，今（21）日於北港朝天宮廟埕舉行開鏡祈福儀式，在莊嚴肅穆的傳統科儀中正式啟動拍攝，祈求拍攝過程順利、作品圓滿完成。

本次開鏡儀式貴賓雲集，雲林縣長張麗善、立法委員張嘉郡、丁學忠、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人，與劇組主創團隊及演員一同向媽祖參拜祈福，共同見證《媽祖在人間》北港朝天宮單元正式開拍，象徵影像創作與地方信仰文化的重要結合。

短劇影集《媽祖在人間》「北港朝天宮」單元，於北港朝天宮廟埕舉行開鏡祈福儀式。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，媽祖是許多人心靈的寄託與精神支柱，北港朝天宮與土庫順天宮更承載數百年的歷史與人文底蘊。《媽祖在人間》不僅是一部影集，更透過影像記錄媽祖慈悲、護佑眾生的精神，展現信仰如何在日常生活中陪伴人們走過困境。她也期盼在當前社會紛擾之際，透過弘揚媽祖慈悲、愛心與善念的精神，讓社會更加安和樂利。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今天《媽祖在人間》就在朝天宮開拍，所有演員齊聚祈求媽祖庇佑，讓這部影集深入人間。有人說媽祖是觀音菩薩的化身，祂可以很接地氣的讓民眾得到感念。相信《媽祖在人間》，藉由百姓弘揚媽祖慈悲精神，今日開拍在媽祖護佑下，整個拍攝過程圓滿順利，工作人員平安。

立法委員張嘉郡表示，相信《媽祖在人間》能讓更多人理解媽祖慈悲為懷的精神，也能為社會帶來正向力量，鼓勵大家勇敢面對生活中的挑戰，祝福影集播出後收視長紅、感動更多觀眾。

北港鎮長蕭美文指出，媽祖如同母親般守護眾生，北港朝天宮每年吸引數百萬香客前來參拜，「北港進香」與「迎媽祖」更已登錄為國家重要民俗資產，深具文化價值，相信本劇能讓媽祖文化與北港故事被更多人看見。

藝人王中平指出，從小拜著媽祖長大，想不到有一天能有機會能成為媽祖的化身。從每年3月迎媽祖遶境徒步，當中都能看到媽祖以千千萬萬的化身，呈現令人感動的故事。非常榮幸這次能夠演這部戲，團隊都很熱血沸騰，也希望透過這部戲，將媽祖的受眾年輕化，讓大家都喜愛。

《媽祖在人間》以「信仰走進現代生活」為主軸，全劇規劃10個單元、共60集，取材自當代社會真實處境。本次北港朝天宮單元聚焦女性自我價值、情感依附與暴力關係等議題，透過戲劇形式回應人心困境。

劇中由資深演員王中平飾演媽祖化身，以貼近凡人的姿態行走人間，不以神蹟直接改變命運，而是在關鍵時刻引導角色看見自己、放下執著，呈現不同於傳統想像的媽祖形象。演員陣容包括徐千京、海裕芬、王品澔、黃登楷等人，製作團隊由製作人黃錦鳳、導演吳凱蕙共同領軍。

製作團隊表示，《媽祖在人間》並非重現神話，而是希望讓觀眾理解，信仰並非替人承擔所有痛苦，而是提醒每個人擁有選擇的力量與走出傷害的勇氣。未來影集將於 YouTube 平台播出，期盼透過影像傳遞媽祖文化在現代社會中的深層意義，感動更多人心。