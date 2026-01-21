《媽祖在人間》北港開鏡啟航 張麗善：以慈悲為光 為紛亂社會注入安定力量

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】短劇影集《媽祖在人間》今(21)日在北港朝天宮舉行開鏡暨祈福儀式，雲林縣長張麗善受邀出席，與立法委員張嘉郡、朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文及劇組團隊共同見證。張麗善表示，影集結合信仰與影像，不只是戲劇創作，更是以媽祖慈悲精神回應當代社會不安，為人心注入溫暖與力量。

張麗善指出，媽祖信仰在雲林深植數百年，是許多民眾面對人生困境時最堅定的精神支柱。北港朝天宮與土庫順天宮不僅是宗教中心，更承載地方歷史、人文記憶與世代情感。《媽祖在人間》以當代影像語言重新詮釋信仰，不神話、不遙遠，而是從日常生活出發，呈現媽祖如何在人間守護眾生、陪伴百姓走過風雨。

廣告 廣告

張麗善也強調，當前社會面臨價值混亂與暴力事件頻傳，更需要以信仰安定人心。媽祖慈悲、博愛、行善的精神，是跨越世代與族群的共同語言，期盼透過影集傳遞「存善念、行善事」的核心價值，讓社會多一分理解、少一分對立，逐步形塑安和樂利的生活環境。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，《媽祖在人間》選在朝天宮開鏡別具象徵意義，全體演員與工作人員齊聚向媽祖祈福，盼拍攝過程圓滿順利。他指出，媽祖信仰最動人的地方，在於貼近庶民生活，相信影集透過一則則源自人間的故事，能讓觀眾感受到慈悲不只是信仰，更是行動。

立法委員張嘉郡表示，期待影集讓更多人理解媽祖慈悲為懷的精神，為社會注入正向力量；北港鎮長蕭美文則指出，北港進香與迎媽祖已登錄為國家重要民俗資產，媽祖文化是地方最珍貴的無形資產。藝人王中平也分享，能參與演出深感榮幸，希望透過影像讓信仰更貼近年輕世代。

《媽祖在人間》全劇規劃10個單元、共60集，將以北港、土庫在地故事為創作核心，未來於YouTube平台播出。製作團隊期盼透過溫暖而真實的影像敘事，讓媽祖慈悲精神跨越地域與世代，在當代社會持續發光。