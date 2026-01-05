媽祖在人間"厚片吐司"開拍 喬湲媛凍齡演高中生

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、林賢明 台中報導

單元劇"媽祖在人間"，來到台中梧棲浩天宮，舉行開鏡儀式，這回找來演員林子熙以及喬湲媛，飾演母女。林子熙說，自己平常就有在拜媽祖，拍攝時感覺到媽祖給她力量，讓她能好好發揮角色，另外喬湲媛則是超齡演出，以30歲的年齡，挑戰飾演高中生。

媽祖在人間單元劇製作人、導演還有劇組演員，虔誠捻香，祈求拍攝順利，這回單元劇名稱叫做厚片吐司，描述一名媽媽為了給女兒完整的家，委曲求全當一名，沒有自己人生主導權的貴婦，絕境之時，媽祖用一片吐司救了她。

廣告 廣告





媽祖在人間開打新單元"厚片吐司" 詮釋母親溫柔.堅毅故事

演員林子熙（右）在劇中飾演為了女兒委曲求全的貴婦。（圖／民視新聞）









演員林子熙：「那一場戲其實我情緒要很滿，那我覺得她就在我面前，所以她給我很大支撐的力量，我自己在人生比較沒有方向，或是需要一些人，給我支撐的時候，我也是去家裡附近的媽祖廟。」

林子熙信奉媽祖，相信媽祖會帶給她力量，好好發揮角色。在戲中飾演林子熙女兒的，則是演員喬湲媛，她穿著高中制服，青春洋溢現身，不說還真的看不出，本人實際年齡，比演出年齡大上一輪！

演員喬湲媛：「本人現在已經30歲了，結果（演）高中生18、19歲。」





媽祖在人間開打新單元"厚片吐司" 詮釋母親溫柔.堅毅故事

演員陳榕珊（左）、喬湲媛（右）在戲中超齡飾演高中生。（圖／民視新聞）









兩位超齡演出的演員，在劇中不打不相識，從冤家變好友，喬湲媛說最難的不是超齡演出，而是揣摩角色性格。

演員喬湲媛：「我覺得目前最大的挑戰就是，我自己的角色是比較屬於壓抑的，因為本人我比較活潑。」

媽祖在人間單元劇，透過不同演員，扮演媽祖的凡間化身，來行善助人，劇本改編真人真事，溫馨感人，開拍至今與多家媽祖廟合作，傳揚媽祖立德行善精神！





原文出處：媽祖在人間開打新單元"厚片吐司" 詮釋母親溫柔.堅毅故事

更多民視新聞報導

白沙屯媽祖香火迎回新北 蘇巧慧隨新北拱心宮謁祖進香

阿嬤燒香拜拜30年用到劣質香! 一家三代鉛中毒

鄭成功、媽祖跨界玩桌遊！《黑水溝傳奇》元旦Cosplay開戰

