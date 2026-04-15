「媽祖婆來耶！」違規仔求情不成暴走嗆聲 飆罵警下場曝…被罰錢還扣車扣牌

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參與白沙屯媽祖進香活動的林姓男子，不但無照騎機車還沒戴安全帽，不滿警方取締，當場飆罵「我絕對要讓你出名！」畫面翻攝threads joojohnz812

白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引大批信眾參與，沿線人車潮眾多，警方全力投入交通疏導與安全維護勤務，然而，一名林姓男子因無照騎車且未戴安全帽，遭警方攔查開罰，他強調「媽祖婆來耶」但警方認為法律沒有假期，不為所動，他求情不成突然老羞成怒，當場飆罵「我絕對要讓你出名！」但警方仍依法製單舉發，經查還發現，林男不但沒戴安全帽，還沒有機車駕照，除了開罰500元，機車也被移置保管，並吊扣牌照3個月。

這起交通取締案件發生在4月13日17時許，台中清水警分局表示，當時員警於在清水區中山路執勤時，發現49歲林姓男子騎乘機車未戴安全帽上路，隨即上前攔查。經查發現林男沒有機車駕照，屬於無照駕駛，當場依法製單舉發。

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林男被警方攔停取締，當下情緒激動，他認為正值媽祖進香期間，警方應給予彈性空間，甚至不滿表示「媽祖婆來耶」，質疑警方執法過於嚴格，員警對此當面回應「媽祖婆來，不代表你可以交通違規」，強調信仰活動不應凌駕於法律之上。

林男求情不成突然飆罵警員，但還是被依法取締，開罰500元並扣車扣牌。民眾提供

雙方在現場一度言語交鋒，林男不僅大聲質疑警方姓名，還揚言要讓員警「出名」，並拒絕簽收罰單。警方則多次提醒其注意態度，並強調依法行政，最終仍依程序完成舉發與扣車處置。

警方強調，依《道路交通管理處罰條例》，未戴安全帽可處新台幣500元罰鍰；無照駕駛則可處1萬8千元至3萬6千元罰鍰，並依新制將車輛移置保管及扣繳牌照3個月，相關規定已於今年1月31日正式實施，無照駕駛依法須扣車，並非臨時措施。

白沙屯媽祖進香之旅吸引大批民眾徒步隨行。資料照片

事件曝光後引發網友熱議，不少人力挺警方執法，認為「進香不是違規的理由」、「媽祖婆不會保護這種違規仔」、「不是說遶境就能隨便的」、「不是神明加持就免單」、「不要再幫其他香燈腳秀下限了」，也有聲音指出，遶境期間更應重視交通安全，避免意外發生。

警方呼籲，媽祖進香期間執法沒有空窗期，所有用路人皆應遵守交通規定，切勿心存僥倖，以免觸法受罰，甚至危及自身與他人安全。



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