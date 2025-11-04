媽祖庇佑．山海共振 阿里山神旅行抵嘉！

阿里山神旅行啟動！（記者湯朝村攝)

記者湯朝村／嘉義報導

為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，阿里山管理處與嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，此次活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次展示阿里山獨特魅力的觀光大典，將為嘉義山海觀光開啟新篇章。

在四日啟動儀式上，阿里山管理處黃怡平處長等貴賓共同出席，見證此次活動的啟動。各界領袖一致表示，這項活動不僅能促進阿里山觀光業的發展，更能提升整體嘉義縣市的文化和旅遊魅力，期望藉此機會吸引更多國內外遊客，打造阿里山的新觀光熱點。

此次活動將於十二月十九日至二十二日盛大舉行，並邀請「台澎金馬海神媽祖」首次來到阿里山，走訪在嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排了六大主題活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」。

阿里山管理處黃怡平處長表示，此次「阿里山神旅行抵嘉」活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次觀光產業振興的重要契機。藉由媽祖的庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。這項活動將為當地的觀光業注入新的動力，並吸引遊客親身體驗阿里山獨特的自然景觀和豐富的文化底蘊，從而帶動嘉義縣市整體觀光發展，並為地方經濟注入可持續成長的動力。