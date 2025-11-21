媽祖文化園區荒廢多時 議員建議縣府增設周邊設施

媽祖文化園區閒置多時，澎湖縣議員督促縣府儘速規劃。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第6次定期會縣政總質詢，今(21)日議員莊光大將議事堂移往媽祖文化園區，關心周邊工程及藍色公路整體規劃與執行。縣長陳光復表示，縣府對文化園區的整體建設從未停下腳步，未來透過招商、內海藍色公路的進行，園區將成為兼具地方特色與國際視野的亮點景區。

莊光大指出，媽祖文化園區腹地寬廣，但因缺乏遮蔭與休憩空間，旅客常匆匆參觀雕像後即離去，相當可惜，甚至淪為命案車輛曝曬停放地點，不僅對神明褻瀆，也為澎湖觀光門面蒙羞，因此建議澎湖縣政府加強硬體設施，提供更舒適的停留環境。

縣長陳光復表示，自媽祖雕像完工後，縣府持續推動多項優化工程，包括植栽整理、公廁興建、堤頂步道改善、景觀綠丘與休憩亭設置、水塘濕地營造、汽機車停車場增設等，希望讓園區更具吸引力。澎湖縣政府將與重光社區研議開放雕像內部，導入餐飲、多元服務，並優先結合社區經營，同時招募行動餐車，為旅客創造更豐富的體驗。

旅遊處表示，重光休憩專用區BOT案基地約4.4公頃，緊鄰世界最高媽祖銅像與海濱景觀，主體設施定位為「觀光遊憩」，將結合渡假旅館、主題餐、親子遊憩設施、賣店等複合式機能空間運營，招商文件已在彙整中，預計明年初正式啟動招商作業。而「澎湖縣重光漁港開發內海藍色公路航線可行性評估」已啟動，若評估結果可行，不僅能改善地方交通，更可串聯北環景點。

澎湖縣議員莊光大議會總質詢，移往媽祖文化園區舉行。(記者劉禹慶攝)

