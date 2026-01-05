媽祖文化結合匠師的故鄉 打造Q版3D立體彩繪
臺中市大甲區匠師的故鄉休閒農業區利用區內海堤閒置之牆面邀請在地藝術家進行彩繪，此次彩繪主題配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署與臺中市政府農業局之「山盟海寺」農遊政策，以大甲媽祖文化結合匠師的故鄉休區明星物種螃蟹，繪製Q版3D立體彩繪，美化原本平凡無奇的海岸堤防並增添童趣，打造具有在地濱海意象之嶄新打卡點。
輔導休區的大甲農會總幹事黃瑞祥表示，大甲鎮瀾宮媽祖是聞名全臺的廟宇，也是海線地區民眾的信仰中心，每年大甲媽祖繞境參與信眾更是年年突破百萬人次，被外媒譽為世界三大宗教盛事之一，此次海堤彩繪結合在地特色以「蝦兵蟹將」做為媽祖繞境的隨行隊伍，遊客可以借位拍攝吹哨角、打鼓、打銅鑼等照片打卡留念，相傳哨角為清朝皇帝賜予媽祖之樂器，仿欽差大臣出巡之隨從樂器，哨角隊通常走在遶境隊伍前端，吹響哨角有預示神明到來跟驅趕邪魔之作用，遊客到此拍照也象徵趨吉避凶之良好意涵。
黃總幹事說，匠師的故鄉休閒農業區擁有豐富的農漁村匠師技藝及生態資源，區內松柏漁港為臺中市第二大漁港，媽祖也是沿海漁民主要的守護神，這次藉由海堤彩繪以藝術形式呈現，活化海堤閒置牆面空間，凸顯在地媽祖文化及濱海休閒氛圍，提供遊客至臺中市濱海自行車道騎乘單車及進行濱海食農永續體驗之新打卡亮點，遊客也可藉此地景意象認識傳統媽祖文化，歡迎民眾馬年至大甲鎮瀾宮參拜媽祖體驗新祭祀文化以米功代金，接著到匠師的故鄉休閒農業區濱海自行車道騎鐵馬於媽祖海堤彩繪打卡，再到休區各場域進行食農及永續體驗，讓大家馬上健康、馬上平安，也期望未來農業部農村發展及水土保持署與市府農業局能持續支持大甲之休閒農業發展，打造臺中優質農業旅遊品牌。
