媽祖牽線 日本正妹跨海尋根圓夢

佐藤香里(右)非常感謝里長盧逸洋(左)在她尋找父親的過程中給予大力協助。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在台灣出生的日本音樂創作者佐藤香里，1歲時父母離異，她隨母親回日本定居，和在屏東的父親失去聯繫30多年。今年初屏東市瑞光里長盧逸洋接到她的尋親任務，因線索極少，一直無法突破，直到向里內信仰中心聖母宮求助，獲得3個聖筊後終露曙光，不久就找到佐藤香里已逝父親的長眠之處；佐藤香里今(8)日在家人陪同下祭拜父親，一圓尋根夢。

屏東市瑞光里長盧逸洋、屏東市民代表傅建雄，今年初透過日本台灣交流協會，獲知佐藤香里的尋親心願，隨即展開這項超級任務，因線索極少，盧轉向里內信仰中心聖母宮求助，虔誠向媽祖祈求指引，令人振奮的是，媽祖連續賜下3個聖筊應允，為尋親任務帶來一線曙光。

盧逸洋說，就在祈願後不久，奇蹟似的有了突破，終於找到一名老鄰居，提及佐藤小姐的父親不但已經搬走，而且已經離世；接著尋覓其長眠之地，在抵達禪寺時，住持協助打開納骨堂大門，第一眼就看到苦苦尋找的名字，後來也順利找到相關親屬，儘管結局帶著遺憾，但這場跨越國界的尋親之旅，終於讓漂泊多年的親情有了歸宿。

佐藤香里昨(7)日和母親搭機抵達小港機場，盧逸洋特別穿上「台日友好」T恤接機，今(8)日上午他也陪同佐藤香里與母親前往祭拜父親，完成這場遲來的告別。隨後，眾人前往聖母宮向媽祖還願，感謝媽祖慈悲牽線，讓這段橫跨台日的尋親故事，在信仰的見證下畫下圓滿句點。

佐藤香里表示，在祭拜父親時，有跟父親說來看看他了，以後有空也會回來看他。非常感謝盧里長在協尋過程中的大力幫忙，協助她完成心願。

