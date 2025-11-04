媽祖登阿里山 6遊程與神同行

「阿里山神旅行抵嘉」活動4日在奉天宮廟埕舉辦啟動記者會，嘉義縣、市各界人士到場見證宗教盛典的推動。（呂妍庭攝）

為振興地方產業，阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮攜手合作，將請台澎金馬「海神媽祖」坐林鐵「栩悅號」上山暢遊大阿里山區，6大主題遊程標榜一路與神同行，盡享山區風光景緻外，也有鑽轎腳、媽祖千人平安宴等宗教體驗，全新創舉預期將掀起一股隨香觀光熱，讓地方產業相當期待。

由阿里山管理處精心策畫的「阿里山神旅行抵嘉」12月19日至22日登場，阿里山管理處長黃怡平指出，鑑於嘉義地區受風災影響嚴重，為振興地方觀光，特別規畫信仰文化結合觀光的活動，邀新港奉天宮一起合作，讓平時鎮守海線的新港媽首度上山巡安阿里山，屆時還會請金門縣、連江縣和澎湖縣媽祖來台，帶著遊客進行一場獨特的「山海之旅」。

4天行程分6大主題，分別為「栩悅福嵎．日出迎曦」、「鄒遊部落．啡嚐好咖」、「海神媽祖．走茶香道」、「太平雲梯．千人鑽轎」、「阿里山平安宴．星光辦桌」和「山城老街．竹語寄福」，黃怡平強調，活動安排充滿創意與地方特色，其中千人宴融入山區四鄉特色食材，展現阿里山物產豐富。

奉天宮董事長何達煌感謝縣、市政府與阿里山管理處共同促成這次「媽祖遊阿里山」盛會，也因澎湖、金門等地媽祖參與，形成跨海連心的祈福之旅。

昨記者會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、綠委蔡易餘、藍委王育敏、阿里山鄉長高瑞芳、新港鄉長葉孟龍等各界到場，林業及自然保育署嘉義分署長李定忠、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡以協力友軍身分出席，一同見證阿里山宗教盛典的啟動。

翁章梁說，在媽祖帶領下，大家可以到阿里山遊玩。黃敏惠也誇「阿里山神旅行」是難能可貴的創舉，結合信仰與觀光，展現地方韌性，象徵重生與祝福，期待更多人參與，讓「阿里山好神」成為全民共同的驕傲。