生活中心／陳佳侖 、郭文海 台北報導

民視單元短劇"媽祖在人間"，攜手多間宮廟拍攝，今天劇組也來到士林慈諴宮舉辦開鏡儀式，演員王品澔、黃登楷影盛裝出席，化身「千里眼」與「順風耳」帥氣演出。

製作人黃錦鳳、導演吳凱蕙，率領劇組演員到士林慈諴宮拜拜，為"媽祖在人間"單元短劇，啟動開鏡儀式。

媽祖短劇熱鬧開鏡! 王品澔.黃登楷化身"千里眼.順風耳"

演員王品澔、黃登楷，飾演千里眼與順風耳。（圖／民視新聞）

演員 王品澔 vs. 黃登楷：「哈囉大家好我是品澔，那我在媽祖在人間裡面，飾演的是千里眼，哈囉大家好我是登楷，在媽祖在人間裡面，飾演的是順風耳，今天的任務就是有一個小孩，然後他會出現在宮廟裡面，關於回家的任務。」

廣告 廣告

新生代演員王品澔、黃登楷，分別飾演千里眼與順風耳，戲裡更展現難得的兄弟情，另外，多次入圍金鐘獎的女星睦媄，這次更挑戰演出媽祖的化身，坦言壓力不小。





媽祖短劇熱鬧開鏡! 王品澔.黃登楷化身"千里眼.順風耳"

梁湘華演母親。（圖／民視新聞）





演員 睦媄：「我是士林土生土長的林孩子，我是一位YouTuber，同時也是媽祖的化身，同時也是我跟千里眼，還有順風耳我們相見的時候。」

演員 梁湘華：「我今天第一場就是一個哭戲，然後就是被這個故事，感覺到很感動。」

梁湘華透露一看到劇本就淚流不止，故事描述一段跨越生死、三代和解的感人旅程。

原文出處：媽祖短劇熱鬧開鏡! 王品澔.黃登楷化身"千里眼.順風耳"

更多民視新聞報導

不倫風波後再掀話題！范姜彥豐聖誕曬照 昔日好友全到齊被解讀「選邊站」

海產店驚傳十八摸？走到那都遇見她是命中注定還是蓄意陰謀？《豆腐媽媽-EP3精彩片段》

最美房仲女王嫁給藝術家之後.......幸與不幸大預測？《豆腐媽媽-EP3精彩片段》

