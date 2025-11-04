媽祖繞境上阿里山 邀全國遊客體驗美景與在地風味
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與財團法人嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，4日在新港奉天宮廟前廣場舉辦宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立法委員蔡易餘、王育敏及各級民意代表等貴賓共同出席，見證此次活動開跑。
「阿里山神旅行抵嘉」活動將於 12 月 19 日至 22 日盛大登場，邀請「台澎金馬海神媽祖」搭乘阿里山森林鐵路—栩悅號，從嘉義市北門車站出發，途經奮起湖，最終抵達阿里山火車站。媽祖將前往祝山共賞壯麗日出，並在隙頂與石棹進行繞境祈福，保佑地方平安。活動期間，遊客可在樂野服務區品味當地部落美食與阿里山咖啡，並前往太平雲梯體驗鑽轎底的民俗文化。活動最後，將在觸口服務區舉辦「媽祖平安宴」，宴席中融合了阿里山的在地食材，如龍鬚菜、梅子、山葵與愛玉等。全面呈現阿里山的自然美景、豐富文化及深厚的信仰傳承，為遊客帶來一場獨特的「山海之旅」體驗。
翁章梁表示，嘉義山區擁有眾多美麗景點，並希望遊客在遊覽後，能將在地的高山茶及阿里山咖啡帶回家細細品味。他指出，媽祖繞境活動開啟了一種創新的旅遊方式，邀請全國民眾來到山區，不僅享受大自然的美景，也藉此祈求平安，為大家帶來祝福與祥和。
阿里山管理處長黃怡平表示，今年嘉義遭遇丹娜絲颱風及0728豪雨重創，對在地觀光產業巨大衝擊，為了振興觀光並帶來正面的象徵意涵，特別與新港奉天宮合作，將平日只在海線的媽祖迎請至山區繞境祈福，也希望藉由這樣的盛大活動，能夠提升阿里山的知名度，引領更多遊客來到這片充滿自然奇觀與人文底蘊的美麗山區。
更多相關資訊將公布在「阿里山新印象」Facebook粉絲專頁、Line@官方帳號。
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
桃園「薑母島」風景一流、設備三流 化糞池竟6年沒清
因偶像劇《命中注定我愛你》取景而聞名的阿姆坪薑母島可欣賞山明水秀，但民代卻點出「風景一流、設備三流」，遠遠就聞到異味，日前特別帶韓國旅客造訪卻顏面盡失。觀旅局坦言清查後發現化糞池已6年未清運，已安排3日傍晚處理，將建立長期清運機制，並研擬觀光改善計畫，提升整體品質。中時新聞網 ・ 1 天前
中國開發商在峇里島海灘蓋電梯！當局急喊卡
[NOWnews今日新聞]峇里島融合了印度教和峇里島的傳統信仰，長期以其豐富的文化遺產而聞名，包括複雜的舞蹈、迷人的祭儀和古老的寺廟，是非常受歡迎的觀光勝地。其位在珀尼達島（NusaPenida）的壯...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最便宜旅館！一晚只要7元 旅客住得很滿意：五星級飯店輸了
英國部落客在巴基斯坦入住一晚僅約7元台幣的超便宜旅館，雖然沒有冷氣與Wi-Fi、環境樸素且味道刺鼻，但業者熱情、人情味十足，讓他直呼比五星級飯店更難忘，引發網友兩派討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
煙波集團秋季線上旅展開賣限時12天 必搶住宿券下殺1.5折
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日登場，煙波國際觀光集團宣布推出秋季線上旅展搶先開跑，11月3日上午10點準時開賣至11月14日中午12點截止，限時12天推出年度最強優惠。此次主打「8館聯合住宿券」，每單張只要2,900元，另提供20送1套票組合，最高優惠享海景家庭房1.5折起；同步祭出全台9大人氣餐廳熱銷餐券，最低63折起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
只要飛1.5小時！星宇航空推宮古島每周四班 明年2月13日台中也開航
有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島，從台灣飛只需花1.5小時，星宇航空（2646）自2025年8月推出「期間限定」台北-宮古島後大受歡迎，10月結束後收到市場熱烈迴響，因此宣布自明（2026）年2月12日起改為全年度定期航班，且新闢台中-宮古島下地島機場，緊接著於2月13日開航，並攜手宮古島知名度假集團Shigira推限期的8折住房優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
日舞者來台！行李放飯店被偷走 網怒：好丟台灣人的臉
日本一名舞者「melochin」（めろちん）近日來台演出，沒想到行李放在飯店，竟然被清潔人員偷走，目前正跟飯店討論賠償。消息一出，震驚不少網友，紛紛怒斥「好丟台灣人的臉」。有網友轉發melochin日...華視 ・ 1 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
超普?日月潭挨批美景「過譽」商圈像夜市 日管處回應了
日月潭湖光山色聞名遐邇，惟最近網路卻出現日月潭「超普」的討論，質疑潭區風景「就那樣」，商圈還像夜市「慘不忍睹」，認為美景是「過譽」，對此，日月潭風景區管理處回應，潭區不只有熱門的水上自行車道，本月初的花火節更吸引3.5萬人，另在月牙灣還能享受靜謐水景，至於既有商圈則屬私人財產，將會編列經費逐步改善景自由時報 ・ 4 小時前
秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略
進入秋天就是品蟹的季節，大沙公、沙母、花蟹與石蟳、三點蟹正肥美，龜吼漁港人潮爆滿、代客料理區座位全滿，熱門店家料理區座位全滿，就連螃蟹價格也因供應吃緊而節節攀升，想避開漁港人擠人的戰場，又能優雅品嚐肥美秋蟹，市區也有不少能輕鬆「吃蟹不人擠」的好選擇。Yahoo夯好物 ・ 3 週前
不用飛日本！台灣四大賞楓秘境 × 精選頂級旅宿提案
氣溫轉涼，山林也悄悄換上新裝。今年不必飛日本，台灣山谷與溪林同樣楓紅迷人，無論想泡湯賞楓、登山健行或靜心度假，FineDayClub精選四大秘境賞楓地，搭配特色旅宿，帶你開啟沈浸式的秋冬紅葉旅程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法官超時空造假2／接神祕電話後就人間蒸發 揭鍾文智律師法界雄厚背景
鍾文智潛逃後，本刊踢爆全案有重大疏失，承審庭長邱忠義與陳勇松接受高院及司法院調查時，提出一張手寫審理單自清，宣稱一切合法。但疑點重重，面對輿論質疑，2人又在調查時改口，稱「曾電話通知檢察官撤控，檢方無意見」，但檢方對此則明確否認，檢察官並沒有對撤控說沒有意見。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
高雄小學生日本畢旅 行程遭酸差 林氏璧挺：很剛好
高雄市一間國小的畢業旅行將前往日本玩5天4夜，1人費用只要5000元，在網路上引起討論，其中第2天的行程遭質疑排太多，交通不太方便，不過日本旅遊達人林氏璧認為，以自助旅行的角度來看，交通確實不太順，但跟團有遊覽車搭，在車上都可以睡覺、休息，玩起來其實剛剛好。中時新聞網 ・ 1 天前
陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解
即時中心／黃于庭、李美妍報導立法院去（2024）年審議《財劃法》等案時，朝野立委爆發激烈衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴控告國民黨立委陳玉珍穿鋼頭鞋猛踹，涉犯重傷害罪，藍白立委翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君等則在旁協助壓制。台北地院昨（3）日開庭，據傳陳玉珍有意和解，並辯稱自己沒有打人或踹人。對此，陳培瑜今（4）日回嗆「我絕對不會和解」。陳培瑜表示，昨天還是準備庭，非常開心看到他們都願意出庭，面對自己犯下的過錯，對方打人施暴在先，扭曲事實在後，而現在不願意承認過錯，「既然要和解，就代表他們可能覺得自己有錯；那既然有錯，就請他們好好面對」。不過，陳培瑜指出，這當中關鍵不是她個人，「我為什麼被打，大家還記得嗎？」，當時是因為要通過荒謬的《財劃法》，而該法現在的錯誤，都還要行政院幫忙解決，民進黨團也在想辦法，「犯下過錯的國民黨團、民眾黨團，你們有知道自己做錯什麼事情嗎？」陳培瑜痛批，所有藍營地方首長，現在哀嚎預算編不出來、很多事情沒辦法做，就請回過頭找國民黨立委算帳。最後，她也重申道，「我個人的司法案件，我絕對不會和解。我再次強調，我絕對不會和解」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解 更多民視新聞報導吳怡農先表態參選！苗博雅：大家點名我會選台北市長很榮幸《鏡週刊》又咬收賄質詢？ 黃國昌嗆告：我揭弊從不收好處普發1萬元線上登記明起開跑！ 身分證尾數「這數字」先登記民視影音 ・ 4 小時前