媽祖繞境上阿里山 邀遊客體驗嘉義山區美景

(記者廖建智嘉縣報導)

為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與財團法人嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，(4)日在新港奉天宮廟前廣場舉辦宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立法委員蔡易餘、王育敏及各級民意代表等貴賓共同出席，見證此次活動開跑。



「阿里山神旅行抵嘉」活動將於 12 月 19 日至 22 日盛大登場，邀請「台澎金馬海神媽祖」搭乘阿里山森林鐵路—栩悅號，從嘉義市北門車站出發，途經奮起湖，最終抵達阿里山火車站。媽祖將前往祝山共賞壯麗日出，並在隙頂與石棹進行繞境祈福，保佑地方平安。活動期間，遊客可在樂野服務區品味當地部落美食與阿里山咖啡，並前往太平雲梯體驗鑽轎底的民俗文化。活動最後，將在觸口服務區舉辦「媽祖平安宴」，宴席中融合了阿里山的在地食材，如龍鬚菜、梅子、山葵與愛玉等。全面呈現阿里山的自然美景、豐富文化及深厚的信仰傳承，為遊客帶來一場獨特的「山海之旅」體驗。



阿里山管理處長黃怡平表示，今年嘉義遭遇丹娜絲颱風及0728豪雨重創，對在地觀光產業巨大衝擊，為了振興觀光並帶來正面的象徵意涵，特別與新港奉天宮合作，將平日只在海線的媽祖迎請至山區繞境祈福，也希望藉由這樣的盛大活動，能夠提升阿里山的知名度，引領更多遊客來到這片充滿自然奇觀與人文底蘊的美麗山區。



翁章梁表示，嘉義山區擁有眾多美麗景點，並希望遊客在遊覽後，能將在地的高山茶及阿里山咖啡帶回家細細品味。他指出，媽祖繞境活動開啟了一種創新的旅遊方式，邀請全國民眾來到山區，不僅享受大自然的美景，也藉此祈求平安，為大家帶來祝福與祥和。



更多相關資訊將公布在「阿里山新印象」Facebook粉絲專頁、Line@官方帳號。