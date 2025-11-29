媽祖行動光明燈「亮」相 台中市交通局攜手樂成宮守護行人夜間安全

交通局與樂成宮共同推出「媽祖造型光明燈」，擴大媽祖精神與能量，成為「隨身保平安」的道安亮點。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】媽祖逗陣、行路平安！台中市政府交通局長葉昭甫今（29）日與樂成宮董事長何敏誠於樂成宮共同啟動「行動光明燈交通安全吊飾」亮燈儀式。當象徵庇佑的旱溪媽祖造型吊飾亮起時，現場民眾紛紛驚呼「好神氣」、「卡哇伊」，活動現場既溫馨又熱鬧。葉局長表示，此次以旱溪媽祖為發想打造上萬個可照明的行動光明燈，希望長輩能將吊飾別在衣物或包包上，提升夜間步行辨識度，落實台中市政府推動人本交通的用心與行動力。

廣告 廣告

旱溪媽祖造型光明燈正式亮相，內建照明裝置的小巧設計吸引民眾關注，兼具文化溫度與安全機能。（圖/記者廖妙茜拍攝）

葉局長指出，長者夜間外出常因光線不足提高事故風險，交通局因此結合宗教信仰的力量，與樂成宮合作推出「媽祖造型光明燈」，讓交通安全宣導更貼近生活。「只要夜裡多亮一點，就能多一分安全。」他說明，民眾參加交通局及樂成宮的宣導活動即可免費獲得光明燈吊飾，象徵媽祖的庇佑，也讓交通安全觀念進入家家戶戶。

台中市政府交通局長葉昭甫分享致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

葉局長提醒，長者夜間外出可穿著亮色衣物，並善用光源吊飾或反光配件以提高自身辨識度。他指出，許多晚間事故與「看不清楚」有關，交通局特別利用創意圖像與發光功能為長者提供更清晰的夜間辨識效果，提醒駕駛能更早注意到行走的行人，同時呼籲民眾遵守交通規則，避免任意違規穿越道路。

中市府與樂成宮辦理「行動光明燈交通安全吊飾」亮燈儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

樂成宮董事長何敏誠表示，這是樂成宮首次與交通局攜手合作，希望透過光明燈的小小亮光，傳遞媽祖庇民的溫暖，也象徵市府與在地信仰共同守護市民的心意。他期盼民眾將光明燈帶回家時，也能提醒長輩在夜間行走時提高警覺。

交通局葉昭甫局長向民眾示範光明燈照明效果，鼓勵夜間外出使用亮源配備提升辨識度。（圖/記者廖妙茜拍攝）

活動現場氣氛熱絡，長輩拿到旱溪媽祖光明燈後開心地說：「像媽祖陪著我逗陣行！」許多民眾也直呼交通局與樂成宮此次推出的吊飾不僅可愛、具文化特色，更兼具照明與實用性，提升夜間外出的安全感。

大家一同出席亮燈儀式，見證跨領域合作打造友善交通環境。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日活動與會貴賓包括交通局長葉昭甫、樂成宮董事長何敏誠、數位發展局局長林谷隆、立法委員羅廷瑋辦公室主任林吟照、市議員林霈涵、市議員李中、市議員江肇國服務處代表郭志峰、市議員陳雅惠服務處副主任黃小詩，以及東區區長吳忠聖。交通局表示，未來將持續推動跨領域合作，讓文化力量與交通安全並行，持續打造更安全、更友善的城市交通環境。