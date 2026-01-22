媽祖設計 善化慶安宮歲錢出爐

今年慶安宮媽祖娘娘設計的歲錢樣式出爐了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

今年善化區慶安宮的歲錢終於經主祀媽祖娘娘指示下達，因是火馬年所以以紅色為主，形狀為甕（燈籠），部分以銀色線象徵銀河的水流入甕中，也有聚財之意。總幹事魏素珍表示，以往媽祖娘娘指示歲錢形式大約半個月，今年卡在馬的樣子，因此擲筊了近一個月，終於底定歲錢的模樣。

每年善化區慶安宮的歲錢都是由媽祖娘娘所設計，因此不論形式、顏色等都要逐一擲筊請示，如今即將進入馬年，又是火馬，媽祖指示以紅色為主視覺的顏色，造型有荷包型、有甕型、有長方形等多種，經擲筊選定了甕型，就像是聚寶盆，其中除以紅色線為主外，還加上了銀色線，象徵著銀河的水下來，由甕接著，寓意相當好。

魏素珍表示，媽祖娘娘也指示今年歲錢要發二千零五十個，大年初一上午十時開始發送。另外還設計有財神聚財燈和吉福袋等文創商品，這是以「行動光明燈」為發想，想在哪裡點燈就在哪裡點，以祈求平安賜福、財源豐沛。

至於吉福袋以「吉」（錢的台語）和福（祈福）為名，設計主軸是以關聖帝君法相為主，另一面是千軍萬馬之姿，內容放置有錢母和關聖帝君符令為主，希望吉福袋帶給大家財源廣進福氣滿滿。而財神聚財燈限量二百個，民眾只要在大年初一和初二向財神爺擲筊獲一個聖筊再加五百元香油錢即可獲得，另外吉福袋限量六百個，也是在大年初一和初二，向關聖帝君擲出一個聖筊，再添一百元香油錢即可帶回家。