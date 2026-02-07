媽祖認證風水寶地！喜鵲飛廟築5鳥巢 分布龍頭龍身

記者吳俊賢、陳逸潔、劉瀚煒／苗栗報導

年關將近好兆頭！苗栗苑裡慈和宮廟頂雙龍飛來喜鵲築巢，而且分布龍頭及龍身多達五個，讓當地的信眾跟民眾期待再有好事發生。

喜鵲飛來苗栗苑裡慈和宮廟築巢。

兩隻喜鵲在屋脊中跳躍，仔細一看原來苑裡慈和宮的屋頂被喜鵲進駐築巢，不只在龍頭「動土」，連龍身也不放過，數量還多達五個。

苑裡鎮民蔡玉清：「一直想一直想，想要來這邊參拜，過了在門口的時候遇到一隻喜鵲從頭上飛過去，才引起我的注意力，才看到牠們喜鵲的巢。」

苑裡慈和宮屋頂被喜鵲進駐築巢。

民眾愈看愈覺得驚奇，忍不住拍下，這五個大巢宛如「五福臨門」，就像是媽祖認證過的風水寶地。

民眾：「要給我們那個廟走出去更好，然後香客更多這樣，就是一個吉祥物就對了。」

慈和宮主委林坤山：「喜鵲的習性，牠是喜歡每一個地標最高的地方，現在因為樹木大概都沒有，所以現在我們這邊那個屋脊就最高，牠就來這邊築巢。」

在主委印象中，喜鵲前後約有10年都會飛來做客。

野鳥保育協會理事長黃蜀婷出面說明。

野鳥保育協會理事長黃蜀婷：「那喜鵲的巢，我們通常看都將近有90公分，這麼大型的巢甚至還會一直地補巢，那喜鵲因為牠的名字，所以在華人世界廣泛被認為是富貴鳥跟吉祥鳥。」

慈和宮廟頂這五個大型喜鵲鳥巢被民眾視為年前好預兆，來拜廟也不忘抬頭看一看沾沾喜氣。

慈和宮廟頂五大型喜鵲鳥巢被民眾視為年前好預兆。

