媽祖超疼孩！ 學童鑽轎求平安 市場賜福攤商

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

粉紅超跑上午一度停駕在田尾國小。（圖／東森新聞）





白沙屯媽祖進香進入第三天，清晨5點從彰化員林起駕後，持續往南推進，粉紅超跑上午一度停駕在田尾國小跟北斗大菜市場，讓現場信眾相當開心，也有不少民眾趕緊跪趴在地，鑽轎底求平安。

白沙屯媽祖清晨五點從彰化員林起駕，繼續往南推進，沿路信徒早早等候，就是為了鑽轎底。

國小生：「媽祖媽祖謝謝你。」

白沙屯媽祖進香第三天，粉紅超跑不只特別繞到田尾國小，還走了操場一圈，讓小朋友相當興奮，狂喊我愛媽祖，緊接著又到北斗大菜市場駐駕，體恤香燈腳辛苦。

廣告 廣告

不只粉紅超跑所到之處都是香燈腳，還有當地婚禮攝影業者，帶來大型木箱相機，要幫香燈腳們留下一個美好的回憶，跟大家結緣。

婚禮攝影業者蕭小姐：「這等於是這個白沙屯第二次來擺攤，這兩天到目前為止，應該有拍了700張。」

不只如此，《EBC東森新聞》團隊繼14號之後，又再度在隊伍中巧遇到了可愛的氣球將軍，兩尊重達10公斤的千里眼與順風耳，也一路隨著白沙屯媽往南行。

氣球玩家葉茗豪：「今年的話，就用這兩個千順將軍，千里眼、順風耳朝向前面看著，可以讓前方的香燈腳跟民眾，就可以先看到，就知道媽祖的轎子也快來了。」

不少民眾都好奇，跟兩尊氣球將軍合影，瞬間成為進香隊伍中最Q的焦點。

與媽祖同行！2026 遶境全攻略看東森

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

不斷更新／媽祖突貼大車「慢速行進」 原因很暖心

人海奇蹟重逢！白沙屯媽祖牽線 符咒救回命危阿嬤

白沙屯媽祖進香 固力伸為信眾保養行動活力

