媽祖遶境結合海洋保育 海保署推「媽祖魚」護身符傳遞永續理念

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配合年度宗教盛事白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境，海洋保育署將於4月16日、18日、20日及21日沿線設置海洋保育宣導攤位，透過創新活動形式，讓信仰文化與海洋永續議題相互結合，邀請民眾在進香祈福之餘，也關注海洋生態保護。

↑圖說：海洋保育署將與白沙屯媽祖進香及大甲媽祖遶境活動，分別於4月16日、18日、20日及21日設置海洋保育宣導攤位，帶著「媽祖魚」與信眾見面。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署此次以「媽祖魚」為主題，於現場規劃海洋保育知識展示與互動遊戲，民眾參與即可獲得小禮物；同時結合數位體驗，推出加入「珊海俱樂部LINE」官方帳號的「求海籤」活動，民眾有機會抽中象徵祝福的限量「媽祖魚護身符」，將海洋守護理念帶入傳統信仰場域。

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所謂「媽祖魚」，即中華白海豚，每年農曆三月媽祖誕辰前後，臺灣西部沿海海象轉穩，常可見其現身水面換氣。民間相傳白海豚是為媽祖祝壽而來，因此得名。然而，海保署指出，近年白海豚面臨棲地開發、海洋污染等多重威脅，已被列為極度瀕危物種，保育刻不容緩。

↑圖說：配合此次媽祖繞境活動，海保署特別規劃「線上求海籤」活動（圖片來源：海洋保育署提供）

為強化保護力道，海保署持續與地方漁會及相關團體合作，成立「白海豚巡護艦隊」，並推動漁民參與目擊通報機制，累積至今已蒐集近四百筆資料，透過公民科學建立長期監測基礎，讓第一線漁民成為海洋保育的重要夥伴。

此次活動另一亮點為結合循環經濟概念的「媽祖魚護身符」。海保署攜手迦南樂活全人發展協會，以回收廢棄漁網再製為護身符繩結，將原本可能危害海洋生物的海洋廢棄物轉化為具有祝福寓意的象徵物，不僅展現資源再利用價值，也深化民眾對海洋友善的認知。

↑圖說：護身符的繩結特別採用回收再製而成，由海保署與海廢再生聯盟成員「迦南樂活全人發展協會」合作，採用廢棄漁網回收線材製成。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署署長陸曉筠表示，透過「線上求海籤」與實體宣導攤位，將白海豚意象轉化為貼近民眾的信仰語彙，期盼讓更多人理解海洋生態的重要性。她也呼籲民眾在參與遶境之際，不妨走進攤位認識「媽祖魚」，以實際行動支持海洋保育，讓守護海洋成為全民共同的信念與日常實踐。

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