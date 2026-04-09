媽祖遶境 祈福零錢包、開運傘領取攻略

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▲全台瘋媽祖！4月12日白沙屯媽祖起駕與大甲媽祖遶境盛事將至，銀行推出限量過白沙屯拱天宮香爐的祈福小物零錢包，粽子造型寓意「萬事包中」。（圖／華南銀行提供）

[NOWNEWS今日新聞] 全台瘋媽祖！4月12日白沙屯媽祖起駕與大甲媽祖遶境盛事將至，華南銀行祭出「媽祖遶境全攻略」，除為廣大香客準備實用的行前攻略和心理準備清單，更推出限量已過白沙屯媽祖香爐的「祈福小物」與 LINE POINTS 抽獎活動，而新光人壽則與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，並已提前過香爐，將於活動期間發送，為民眾帶來祝福與好運，遶境期間也將派出超萌吉祥物花車一路相伴，保佑民眾平安如意，馬到成功。

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▲大甲媽祖遶境盛事將至，新光人壽在地業務單位也將於沿途設立服務攤位，為信眾加油打氣並發送「媽祖開運傘」，並在3月27日鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式。（圖／新光人壽提供）

為了幫廣大香客在行走的路途加油打氣，華南銀行特別準備了應援好禮，即日起至4月30日，到鄰近繞境縣市中精選8 家華銀分行，包括苗栗分行、竹南分行、頭份分行、台中分行、彰化分行、員林分行、虎尾分行、朴子分行填寫「天后駕到問卷」就可兌換限量祈福小物零錢包，粽子造型寓意「萬事包中」，限量2500份發完為止。

華銀這次更特別安排將祈福小物至白沙屯拱天宮「過香爐」儀式，無論是資深香客或想收藏好運的民眾都可領取，另外，華南銀行香客加碼新綁定LINE個人化服務，還可抽LINE POINTS。

由於去年「粉紅超跑」參與人數突破70萬人，但因路線不固定可能讓第一次想朝聖的民眾不知道怎麼準備。這次華南銀行「夢想數位分行 iHNCB」也特別規劃主題影片，邀請曾多次參與繞境的達人現身說法分享小白教戰守則，建議把台中作為據點機動調整行程，影片中也會介紹人氣便當和訂單爆滿的在地麵包甜點店，旅途中幫忙補充體力，之後也歡迎再回來享用美食。

為了讓民眾在數百公里長征中減輕負擔,華南銀行也與台灣各地街邊美食及在地特色店家合作，只要使用華銀支付至合作店家支付，即可快速完成付款,並享1.5%紅利點數回饋，還有「大甲媽祖聯名卡」可以申辦。

今年大甲媽祖遶境活動4月17日晚間起駕至4月26日回鑾，徒步路線貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇，在沿途300多公里的路程中，新光人壽在地業務單位也展現「認真同行」的企業品牌精神，將於沿途設立服務攤位，為信眾加油打氣，並發送「媽祖開運傘」，結合Richart「有風有雨有光在」遶境花車，一路守護信眾隨駕進香。同時，在遶境期間，「新光人壽互動網」FB粉絲團也將同步舉辦線上活動，提供大甲媽祖聯名好禮，邀請民眾一起參加。

由於遶境人潮眾多、時間長、路途遠，過程難免有突發狀況，建議民眾出發前，也可加保旅平險，讓遶境期間更安心有保障。新光人壽也提供「樂Call保」旅遊平安險、BoBee旅遊平安保險「遶境祈福行方案」等，只要是「樂Call保」會員，在遶境出遊前，一通電話就能立即完成旅平險的快速投保，讓出門更安心有保障。

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