媽祖都在看！香燈腳臂章如無敵星星 4亂象引全網共鳴：走出優越感了

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民眾搭火車遭上車的香燈腳推擠、無法優先下車。圖／翻攝自Threads@ya_relax

白沙屯拱天宮媽祖進香活動於12日深夜11時55分正式展開，並於16日抵達北港、20日回宮，而今年報名人數突破46萬人，創下歷史新高，不過也引發諸多亂象，不僅過馬路不顧紅燈、垃圾亂丟、結緣品用搶的，搭火車時更是「集體失格」。

今年白沙屯媽祖進香活動吸引46萬人報名，不過隨人數逐年暴增，亂象也隨之增加，民眾就在社群發布一段影片，指出自己只是想下火車，未料車門一開，香燈腳們不但未優先讓乘客下車，竟直接衝上車廂，導致想下車的民眾被推擠，無奈表示「不讓人先下車就硬要擠上車」的行為「媽祖不會保佑你們的」。

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民眾搭火車遭上車的香燈腳推擠、無法優先下車。圖／翻攝自Threads@ya_relax

畫面曝光，一票網友表示，拱天宮每年都會發給每位報名徒步進香者一份臂章及帽子，作為識別，不過「有些老人們平常的行為就已經開掛了，現在戴了臂章簡直無敵模式」，痛批一群人打著媽祖信徒、戴著帽子別著臂章「蹭吃蹭喝」，連禮義廉恥都棄置一旁，直言「走出優越感來了」、「這些阿姨老者都打著年老體弱需要坐椅子或不走路，但是都可以為了搶位子搶電梯跑得健步如飛」、「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態」、「素質真的堪憂」。

針對進香亂象，就有網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發出「抱怨文」，列出4點提醒香燈腳們，進香不是單純出門旅遊，應攜帶素質上路：

過馬路看紅綠燈：許多香燈腳見紅燈仍一直走，完全不顧及車輛通行，提醒走路時應停看聽，別只顧使用手機。

讓學生先上車：盼香燈腳讓學生先上車、準時上課，不要與學生爭搶通勤車位；同時也應讓下車乘客先行。

不要亂丟垃圾：應做好垃圾分類，不要看到袋子就亂丟，煙蒂也是如此。

拿結緣品有禮貌：結緣品為信眾免費發放給有緣人的平安小物，應抱持感激，並帶有禮貌，且不需要爭搶、貪心多拿。

也有網友補充，香燈腳們應禮讓傷殘人士、不要到處亂小便、不要推擠，應當個優質的香燈腳，因為「媽祖都在看」，呼籲「樹大必有枯枝」，仍應維護得來不易的繞境風氣與習俗。



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