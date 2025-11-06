媽祖都敢偷！南方澳獨一無二珊瑚媽祖遭洗劫 警12小時破案逮2嫌

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

位在宜蘭縣南方澳進安宮的珊瑚媽祖，昨（5）日凌晨竟遭竊，開基媽祖與珊瑚媽祖皆遭毒手，2顆珊瑚珠、10多串珊瑚串珠與金鎖等皆被盜，損失共計約3000萬元。不過警方於昨日下午4點多破案，順利逮捕嫌疑人並追回全部失竊物。

南方澳進安宮的珊瑚媽祖，昨（5）日凌晨竟遭竊。（圖／取自廟方官方網站）

竊賊是在昨日凌晨0時左右潛入廟內，直奔大殿將神像身上的多項貴重飾物搜刮一空。警方凌晨1點接獲保全公司報案，初步勘查並無發現異常，直到凌晨4點廟方開門，才發現媽祖身上的黃金和珊瑚等物品不翼而飛。根據監視器畫面，竊賊疑似從3樓破壞窗戶進入廟中，在離開時觸發紅外線警報，從2樓後門脫逃。

警方鎖定竊賊車盤，循著監視器畫面一路追查，昨日下午4點多終於在台北逮獲陳姓主嫌，並於晚間7點多在台中拘提共犯到案，2人落網後坦承因缺錢才犯案，而失竊的金飾與珊瑚全數追回。進安宮管委會得知好消息，感謝警方不眠不休的努力，表示「失的不只是金飾，更是信仰的尊嚴，所幸媽祖庇佑，聖物得以平安歸位。」

進安宮管委會感謝警方不眠不休的努力。（圖／取自廟方官方網站）​

媽祖是台灣民間重要信仰，從清領時期保佑移民度過海難，再到今日庇護漁民出海平安。據廟方官方網站描述，洪姓商人在 2006 年受到黑面媽祖託夢，捐贈市價千萬的寶石珊瑚，並找尋三峽的雕刻師歷經兩年半的細心雕琢，於2009年供奉南方澳進安宮，成了世無其二的寶石珊瑚媽祖。廟中另一尊黑面媽祖則來自 19 世紀的唐山，在船長與居民的僵持下，擲筊獲得媽祖表達留下的意願。

